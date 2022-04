Vroeg in de middag kwam het nieuws naar buiten dat de Cage Warriors debutant niet zou vechten. Duijs maakte via social media bekend dat hij na afloop van een gemakkelijke 'weight-cut' veel heeft moeten braken en hij vanochtend op hetzelfde gewicht wakker werd waarmee hij een dag eerder op de wegingen stond. Zowel het team van Duijs als de medici van Cage Warriors besloten de Nederlander van de partij te halen. Uiteraard gaat de gezondheid van een atleet altijd voor en is de beslissing een logische.

De andere Nederlander op de card kwam wel in actie. Gerardo Fanny wist dat hij bij een overwinning heel dichtbij een vlieggewicht titelgevecht zou zetten. Fanny nam het op tegen de Welshman Aaron Aby. Het gameplan van Fanny was duidelijk, de partij staand houden en proberen te finishen. Het gameplan van Aby was om de Nederlander naar het canvas te halen. Dit lukte de Welshman zowel in de eerste als tweede ronde. Aby wist Fanny op de grond te houden en daarmee waarschijnlijk de eerste twee ronden in zijn voordeel te beslechten.

Geen titelgevecht voor Fanny

Echter deed Fanny meer schade in de tweede ronde. Helaas voor de Nederlander was Aby vaak in dominante positie. Iets wat ondanks dat het anders staat in de regels dit wel vaak als doorslaggevende factor door de juryleden wordt gezien. In de derde ronde leek Fanny de partij te keren en wist hij met ground and pound het Aby behoorlijk moeilijk te maken. Fanny zag vervolgens een arm voor het grijpen en ging voor de Armbar submission. Helaas had hij de arm niet volledig klem en wist Aby de dominante positie te grijpen. Uiteindelijk finishte Aby de partij via een Rear Naked Choke submission in de derde ronde. Een pijnlijk en misschien ook wel onnodig verlies voor Fanny die zijn weg naar de top opnieuw zal moeten in gaan zetten in zijn volgende partij.

Twee zéér spectaculaire finishes

Cage Warriors 136 stond bol van spektakel. Zo wist Christian Leroy Duncan de middengewicht titel te winnen van de ongeslagen kampioen Djati Melan tijdens het main event van de avond. Via een vliegende knie finishte hij Melan via KO.

Echter was dit niet de meest spectaculaire KO van de avond. Die kwam op naam van Manny Akpan. Met een spinning wheel kick KO wist hij in de tweede ronde zijn tegenstander Connor Hitchens te finishen. Een KO die kan meedingen na de award 'KO van het jaar'.

Cage Warriors 137 & 138

Cage Warriors is terug op 10 juni met Cage Warriors 137. Ook dit evenement kijk je uiteraard weer op Eurosport en discovery+. Het evenement gaat plaatsvinden in het Humphreys by the Bay te San Diego, Californië. Op dit moment zijn er nog geen gevechten bekend gemaakt. Dit geldt eveneens voor het 138ste evenement op 25 juni in de SSE Arena te Belfast.

