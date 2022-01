En dat eveneens de partij tussen Aljamain Sterling en Petr Yan verschoven zou gaan worden. De UFC heeft dus snel moeten handelen om een waardig Main Event voor een PPV ingepland te krijgen. En dat lijkt zeer aardig te zijn gelukt.

De voormalig beste vrienden Colby Covington en Jorge Masvidal gaan hun vete dan eindelijk uitvechten in de Octagon. De eveneens voormalig teamgenoten bij American Top Team – Covington traint inmiddels bij MMA Masters – gaan het op 5 maart in de T-Mobile Arena in Las Vegas tegen elkaar opnemen. Dit meldde UFC Chief Business Officer Hunter Campbell aan ESPN’s Brett Okamoto.

De partij staat gepland voor vijf ronden tussen de #1 gerankte welterweight en de #6 gerankte welterweight. Een gevecht waar veel fans al tijden reikhalzend naar uitkijken is dus eindelijk bevestigd. Covington en Masvidal waren jarenlang teamgenoten en vrienden. Ze woonden zelfs op een gegeven moment onder een dak.

Fake persoon

Beide mannen hebben het echter inmiddels al een aantal jaren met elkaar aan de stok. Covington verwijt Masvidal dat hij het niet kan hebben dat hij de betere van de twee vechters is. Masvidal zegt dat Covington een fake persoon is en hij graag met hem wil afrekenen in de Octagon.

Covington wordt gezien als de een na beste vechter op dit moment binnen de divisie. De MMA Masters-vechter stond in zijn beginperiode in de UFC vooral bekend als een sterke worstelaar. Echter heeft hij inmiddels in meerdere partijen laten zien dat hij ook staand zeer goed uit de voeten kan.

Street Jesus

Dit etaleerde hij in partijen tegen onder meer Robbie Lawler, Rafael Dos Anjos en (ondanks zijn twee verliespartijen) ook tegen huidig kampioen Kamaru Usman. Masvidal daarentegen staat meer bekend als een staande vechter. Hij vocht onder meer in bareknuckle straatgevechten van de legendarische straatvechter Kimbo Slice.

Masvidal wordt hierdoor onder meer ook ‘Street Jesus’ door fans genoemd. Masvidal heeft met vijf seconden de snelste KO in de historie van de UFC op zijn naam staan. Ben Askren was destijds de ontvanger. Ook versloeg Masvidal bijvoorbeeld Darren Till in Engeland via KO in de eerste ronde.

Masvidal verloor net als Covington tweemaal van de huidig kampioen Kamaru Usman.

Waar kijk je?

