Hoog niveau

Cage Warriors is een goede test voor opkomende talenten omdat de matchmaking van hoog niveau is, de tegenstanders zijn van gelijkwaardig niveau. Je wordt dus echt stap voor stap klaargestoomd voor de UFC, dat is elders wel is anders. Soms worden tegenstanders specifiek uitgezocht om het record van een vechter flink op te bouwen, zoals ook nog steeds het geval is in het boksen.

Kanonnenvoer

Met een 'opgepompt' record je debuut maken in de UFC is over het algemeen niet goed, want als je in het verleden alleen tegen pannenkoeken hebt gevochten val je, ondanks een ongeslagen status, snel door de mand op het hoogste niveau. Het grappige is dat ik ook wel eens ben ingevlogen als 'kanonnenvoer' voor de plaatselijke held in bijvoorbeeld Siberië, Griekenland, Finland en de Verenigde Staten. Dan kreeg m’n coach Bob Schrijber een telefoontje of hij nog iemand wist die over twee weken wilde vechten. Die plaatselijke helden kunnen tegenwoordig op verjaardagsfeestjes vertellen dat die partij iets anders verliep dan gepland.

Naam maken

Terug naar Cage Warriors. Zelf heb ik een vergelijkbare weg afgelegd in Engeland. Ik heb in het laatste gedeelte van mijn carrière voor de UFC naam kunnen maken bij Cage Gladiators in Engeland, Cage Warriors was destijds op sterven na dood. Dat was een prachtige tijd, want ik rekende bijvoorbeeld in Liverpool af met voormalige en toekomstige UFC-vechters zoals Tom Blackledge, Colin Robinson en Braziliaans jiu-jitsu grootmeester Mario Neto.

De legendarische eerste UFC overwinning van Stefan Struve tegen Denis Stojnic in Duitsland

Klaar voor het grote werk

Op dat moment was Wolfslair MMA Academy één van de meeste bekende gyms ter wereld. Onder andere Cheick Kongo, 'Rampage' Jackson en Michael Bisping trainden daar. Mario Neto was hun BJJ-coach en moest mij even oprollen op zijn weg terug naar de UFC. Met alle eerder genoemde namen op de eerste rij liep het die avond iets anders. Ik liet Neto in de tweede ronde afkloppen met een arm triangle choke vanaf zijn rug, ik heb denk ik nog nooit zo’n stille arena meegemaakt.

Mede dankzij de partijen die ik in Liverpool vocht was ik klaar voor de UFC, hoewel Junior dos Santos, later UFC zwaargewicht kampioen, wel een hele taaie binnenkomer was. Als MMA-community mogen we blij zijn met een organisatie als Cage Warriors, die voor getalenteerde atleten de ideale opstap is naar het echt grote werk. Het UFC evenement in Londen van twee maanden geleden was daar een goed voorbeeld van met maar liefst negen voormalige Cage Warriors-vechters zoals headliner Tom Aspinall, Paddy Pimblett, Molly McCann en Arnold Allen.

Is Paddy Pimblett de volgende superster in de UFC?

