Afgelopen week was het tijd voor Cage Warriors 147 en van de negen partijen eindigden er maar liefst acht met een (T)KO! De enige wedstrijd die niet voortijdig eindigde was hoogstwaarschijnlijk ook nog eens de Fight of the Night tussen twee toppers die qua niveau zomaar de stap naar de UFC zouden kunnen maken. In mijn column van deze week licht ik wat namen uit die we naar mijn mening binnenkort gaan terugzien in de UFC.

We begonnen drie weken Cage Warriors vuurwerk met Cage Warriors 145 vanuit de Indigo in Londen. De Indigo is eigenlijk een discotheek en zit aan de zijkant van de 02 Arena. Denk aan een operazaal met bovenverdieping. De sfeer is hier altijd fenomenaal mede doordat het publiek op nog geen twee meter van de kooi zit.

CW 145 | Loughran blijft ongeslagen na overwinning op ex-kampioen Shanks

Mocht je ooit een Cage Warriors-event willen meepakken dan raad ik een evenement in deze arena aan, des te meer omdat wanneer de UFC naar de O2 Arena in Londen komt Cage Warriors bijna altijd de dag van te voren een evenement heeft, zo sla je twee vliegen in één klap met twee avonden MMA op het hoogste niveau.

Main Event

Het main event deze avond ging tussen Jordan Vucenic en Paul Hughes. De 'echte' kampioen tegen de interim kampioen, De winnaar van deze wedstrijd zou heel dicht bij de stap naar de UFC zijn en de verliezer moet een pas op de plaats maken, maar kan op een later moment ook zeker de stap kunnen gaan maken.

Paul Hughes

Het werd uiteindelijk een masterclass van Paul Hughes. Hij was deze avond veel te sterk voor Vucenic, het was een wonder dat hij vijf rondes wist te overleven. De Ier liet deze avond zien alles te kunnen wat nodig is om het ver te schoppen in het MMA. Zijn staande werk is fantastisch en hij beschikt over een sterke worstel en clinchgame plus een erg goede groundgame.

CW 145 | Hughes verslaat Vucenic in rematch en is de vedergewicht kampioen

Daarnaast is hij pas 24 jaar en heeft dus nog alle tijd om door te groeien. Hij heeft naar mijn mening nu al de kwaliteiten om goed mee te draaien in de UFC en is een mooie opvolger van zijn illustere landgenoot voor de vedergewicht divisie van de UFC.

Christian Leroy Duncan

Bij Cage Warriors 146 was het de beurt aan één van de meest spectaculaire vechters ooit op het roster van Cage Warriors: Christian Leroy Duncan. Duncan heeft alles om een superster te worden in de UFC, ook al is het uiteraard altijd lastig in te schatten of iemand ook in de UFC zo kan presteren als daarbuiten. Duncan liet tegen de sterke Bulgaar Marian Dimitrov zien klaar te zijn voor de stap omhoog. Met zijn lichte voetenwerk en spectaculaire trappen had hij zijn tegenstander al vroeg in de problemen.

CW 146 | Duncan verslaat Dimitrov in de eerste ronde en blijft ongeslagen kampioen

Dimitrov probeerde met alles dat hij in zich had zich in de wedstrijd te vechten maar kwam echt duidelijk te kort. Hij leek het einde van de eerste ronde wel te gaan halen totdat Duncan met een spinning backfist en briljante follow up een nieuwe highlight aan zijn finish-reel toevoegde. Het professionele record van Duncan is nu 7-0 met zes finishes waaronder een spinning backfist, een flying knee en een spinning back kick. Ook zijn ground- en worstelgame zijn zwaar in orde en ik ben ervan overtuigd dat hij nu al makkelijk met de meeste namen in de top 10 van UFC mee zou kunnen.

Hardwick broers

Afgelopen zondag was het de beurt aan George Hardwick. De regerend lichtgewicht kampioen van Cage Warriors is samen met zijn broertje Harry een must watch in het MMA. De broers komen altijd om te knokken en zijn niet bang om een stoot te nemen om er één te kunnen uitdelen. Ze zetten hun tegenstanders altijd met hun rug tegen het de kooi en voeren de druk meer en meer op gedurende de wedstrijd.

George Hardwick

George won de titel afgelopen juli tegen de Amerikaanse topworstelaar Kyle Driscoll. Het was de verwachting dat hij Hardwick problemen zou kunnen bezorgen met zijn fantastische worstelwerk maar niets was minder waar, Hardwick verdedigde alle takedowns en wist Driscoll net als zijn tegenstander van afgelopen weekend te finishen met een fraai getimede stoot naar het lichaam, een absolute specialiteit van het huis aangezien hij drie van zijn laatste zeven wedstrijden zo wist te winnen. Op het moment dat zijn tegenstanders er al doorheen zitten blijft hij druk zetten en weet dan vaak de zwakke plekken van het lichaam perfect te vinden.

CW 147 | Hardwick finisht Bungard via een harde stoot naar het lichaam en blijft kampioen

Waar het lichaam al om zuurstof schreeuwt zorg Hardwick er dan voor dat er zo’n twintig seconden geen zuurstof naar binnen kan. De beste manier om zo’n vernietigende stoot op de lever of plexus te omschrijven: je lichaam stopt en een verkrampende pijn schiet door je torso heen, het enige wat je dan nog wil is voorkomen dat het nog erger wordt door nog een stoot op dezelfde plek.

UFC ready

Hardwick is absoluut klaar voor de UFC en had de stap al kunnen maken in augustus toen de UFC hem last minute benaderde voor hun show in Parijs. Hardwick bedankte vriendelijke omdat hij graag een vol trainingskamp wil voor zijn debuut. Heel erg logisch en een goede keuze naar mijn mening. Hardwick is, net als ik, overtuigd van zijn kunnen en weet dat hij ver kan gaan komen.

Ik schat hem bijvoorbeeld hoger in dan één van zijn voorgangers die de stap op dezelfde manier maakte van Cage Warriors naar UFC: Paddy Pimblett. Ik ben ervan overtuigd dat Hardwick een spectaculaire toevoeging is voor de toch al fantastische lichtgewicht divisie van de UFC.

Voorspelling

Dit zijn drie namen om in de gaten te houden want ik verwacht dat ze in 2023 debuteren in de UFC. Ik hoop aan het einde van volgend jaar weer een zelfde soort column te kunnen schrijven met nieuwe Cage Warriors-kampioenen waarvan ik verwacht dat ze de stap gaan maken. De toekomst bij Cage Warriors ziet er altijd goed uit en de kampioenen van nu zijn misschien wel de beste die ze ooit hebben gehad.

