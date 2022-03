Ondanks dat de nieuwe match-up zeer interessant is zal het als een klap komen voor de Cage Warriors organisatie. De partij tussen Vucenic en Hughes zou een rematch zijn van het gevecht tussen beide mannen in december 2020. Toen won Vucenic via split decision. Die partij was toen nog niet voor de titel, maar zorgde ervoor dat Vucenic in zijn daarop volgende partij voor de titel mocht vechten.

CAGE WARRIORS 134 STIJF UITVERKOCHT

Cage Warriors 134 vindt plaats in het Indigo at the O2 in Londen. De organisatie van eigenaar Graham Boylan staat altijd garant voor spektakel. Het is ook niet voor niet dat Cage Warriors een evenement organiseert de dag voor UFC London. De organisatie hoopte uiteraard ook fans te trekken die voor het UFC evenement naar Londen waren gekomen. Die opzet is in ieder geval gelukt aangezien Cage Warriors stijf is uitverkocht.

James Hendin zou eigenlijk tijdens dit evenement tegen Tobias Harila vechten. Gelukkig voor Harila heeft de organisatie in Decky McAleenan (die eerder zijn partij gecanceld zag worden) een goed alternatief gevonden.

Uiteraard kun je ook dit evenement weer bij discovery+ bekijken. De card wordt voorzien van commentaar door Yousri Belgaroui & Richard 'Skate' Simon. Bekijk hieronder de line-up, het evenement is vanaf 22.00u vrijdagavond live te zien op discovery+!

Jordan Vucenic vs. James Hendin

Will Currie vs. Patrick Vallèe

George Hardwick vs. Łukasz Kopera

Tobias Harila vs. Decky McAleenan

Nik Bagley vs. Ben Ellis



Bekijk hieronder de evenementen die eraan komen.

Cage Warriors 135 - 1 april in Manchester

Cage Warriors 136 - 2 april in Manchester

UFC LONDON LIVE OP EUROSPORT

Zaterdag zijn we terug bij Eurosport met het UFC London evenement. Dan neemt voormalig titeluitdager Alexander Volkov het op tegen de ongeslagen Engelsman Tom Aspinall in de zwaargewicht divisie. Wij zullen hier live vanuit de O2 Arena verslag gaan doen van dit Europese evenement!! De previewshow begint zaterdagavond om 20.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Eurosport zal de gehele main card op het open kanaal van Eurosport uitzenden. Voor dit evenement is dus geen discovery+ abonnement vereist.

