Cage Warriors officials weten het nieuws aan Eurosport te melden. Het evenement vindt plaats op 2 april in de BEC Arena te Manchester. Eerder maakten wij al bekend dat ook Daan Duijs op dit evenement zal vechten. De verwachting is ook dat zowel voormalig kampioen Agy Sardari als Hubert Geven op een van de twee evenementen actief zullen zijn.

Gerardo Fanny is een van de grootste talenten in Nederland. De 27-jarige atleet die zowel Nederland als Curaçao vertegenwoordigt begon zijn carrière in 2015. Fanny vocht onder meer partijen voor de Berkut Young Eagles, Kunlun en SHC. Bij de SHC organisatie wist hij de titel te winnen en deze tweemaal succesvol te verdedigen. In 2020 tekende Fanny bij Cage Warriors. Hij mocht meteen voor de bantamgewicht titel vechten tegen Jack Cartwright.

Ad

Fanny gaat voor drie op een rij bij Cage Warriors!

UFC UFC Vegas 53 | Font vs. Vera is het main event op 30 april in Las Vegas 15 UUR GELEDEN

Het werd een partij voor Fanny om snel te vergeten. Fanny verloor via submission in de eerste ronde. Echter zou Fanny is zijn meest recente twee partijen laten zien waarom iedereen dat grote talent in hem ziet. Connor Hignett werd gefinisht met een vliegende knie KO en Liam Gittins werd eveneens via TKO gestopt. Fanny weet dat een overwinning op Aaron Aby hem waarschijnlijk een titelgevecht in de vlieggewicht divisie kan opleveren.

Dit zei Fanny zelf over de aankomende partij.

"Dit is een perfecte partij om uit te malen wie de #1 contender is in de vlieggewicht divisie. Ik zal mijn volledige potentieel in deze partij laten zien en een keihard statement maken!"

Aaron Aby is een Welshman, maar vecht vanuit de MMA Academy in Liverpool. Aby maakte in 2013 al zijn MMA debuut. Aby vocht onder meer voor de Full Contanct Contender en ACB organisaties. Bij de ACB organisatie wist hij een 3-0 record bij elkaar te vechten en won hij onder meer van Connor Hignett. Waardoor zowel hij en Fanny een gemeenschappelijke tegenstander hebben gehad. Uiteindelijk tekende Aby in de zomer van 2021 bij Cage Warriors.

Aby kijkt er naar uit om te vechten in Manchester

Tijdens zijn debuut verloor hij van Sam Creasey die vervolgens voor de titel mocht vechten. Aby wist zich echter uitstekend te herstellen in zijn meest recente gevecht. Via unanimous decision werd vorig jaar december gewonnen van Samir Faiddine. Nu zal Aby het gaan opnemen tegen Fanny en staat er bij een overwinning ook hem waarschijnlijk een titelgevecht in de nabije toekomst te wachten.

Dit zei Aby over de aankomende partij.

"Ik ben zeer blij dat ik in Manchester ga vechten. Ik heb al bijna vijf jaar niet meer gevochten in Manchester en het is fijn om dicht bij huis te vechten. Ik kijk er naar uit om het op te nemen tegen een sterke tegenstander voor een uitverkochte zaal. De support zal overweldigend zijn!!"

"I'm delighted to be fighting up north in Manchester! I haven't fought in Manchester for five years so I can't wait to be fighting close to home. I'm looking forward to taking on a tough opponent in front of a packed crowd. The army of support will be coming."

Cage Warriors live op discovery+

Twee jaar lang zal discovery+ alle Cage Warriors Main Card gevechten live uitzenden. De evenementen worden van commentaar voorzien door Stefan Struve & Richard Simon.

Bekijk hieronder de evenementen die eraan komen.

Cage Warriors 134 - 18 maart in Londen

Cage Warriors 135 - 1 april in Manchester

Cage Warriors 136 - 2 april in Manchester

UFC UFC 274 | Chandler & Ferguson in knalpartij op 7 mei in Phoenix 16 UUR GELEDEN