Het is voor het eerst sinds mei 2019 dat de organisatie terugkeert in de Charter Hall te Colchester. Het is een vrij kleine maar gezellige zaal waar de organisatie nu voor de eerste keer een double-header zal houden. In 2019 vocht de inmiddels in de UFC vechtende Cory McKenna nog in Colchester voor Cage Warriors.

Daan Duijs

Ad

Op vrijdag is Daan Duijs de eerste Nederlander die in actie zal komen tijdens het co-main event van de avond. De Ossenaar maakt zijn lang verwacht debuut voor de organisatie tegen de Roemeen Bogdan Barbu in de bantamgewicht divisie. Duijs staat bekend om zijn sterk grondspel. De Nederlander zou eigenlijk vorige maand als zijn debuut maken voor de organisatie, maar werd ziek op de dag van het gevecht.

Mixed Martial Arts CW 138 | "Mijn doel is om UFC kampioen te worden" - Orlando Wilson Prins 10 UUR GELEDEN

CW 137 | "Ik wil alles eruit halen wat erin zit" - Daan Duijs

Nu krijgt hij een nieuwe kans tegen de zeer ervaren Barbu. De Roemeen vocht voor organisaties als KSW, ACB en Eagles FC. Hij maakt eveneens zijn debuut voor Cage Warriors. Duijs heeft een 'notable win' op zijn naam staan tegen Gerardo Fanny.

Kampioen vs. Opmerkelijke carrière

Het main event op vrijdag is een partij tussen voormalig middengewicht kampioen Matthew Bonner en de Fransman Joël Kouadja. Bonner won zijn meest recente partij en is aan het proberen naar het weltergewicht te gaan. Vandaar dat dit een catchweight gevecht is op 177 pond. Voor Bonner is het heel simpel. Hij moet winnen van nieuwkomer Kouadja om terug in het titelplaatje te komen.

CW 137: Kouadja vs. Bonner Foto: Eurosport

Kouadja's carrière is op zijn zachtst gezegd bizar. Kouadja verloor acht(!!) van zijn eerste negen partijen. Echter heeft hij inmiddels een winstreak van zes partijen te pakken. Hij staat nog altijd op een negatief record, maar lijkt zijn carrière inmiddels op de rit te hebben. Hij kreeg nu een immense kans tijdens zijn debuut tegen een voormalig kampioen.

Cage Warriors 137

- Joël Kouadja vs. Matthew Bonner

- Bogdan Barbu vs. Daan Duijs

- Arnaud Kherfallah vs. Adam Cullen

- Benoit Blanc vs. Tanio Pagliariccio

- Shoaib Yousaf vs. Michał Denis Folc

- Jack Dedames vs. Omran Chaaban

Orlando Wilson Prins

De ongeslagen Orlando Wilson Prins is de tweede Nederlander die zijn debuut maakt voor Cage Warriors. Prins vecht zaterdag tijdens zijn debuut tegen de veteraan Tom Mearns. Voor Prins een mooie kans bij een grote Europese organisatie om te laten zien wat hij in huis heeft. Prins vocht tot dusver drie partijen in het professionele circuit en wist deze allemaal via submission voortijdig te beslissen.

CW 138 | "MMA is pure passie" - Orlando Wilson Prins

Nu treft hij in Mearns een tegenstander met al veel ervaring bij de organisatie. Mearns kroop vorig jaar uit een dal waar hij vijf partijen achter elkaar verloor. Mearns wist zichzelf bij elkaar te rapen en won zijn twee partijen in 2021. Beide partijen gingen via split decision naar de Engelsman die nu de ongeslagen Prins zal treffen.

Crossroads partij

De afsluitende partij zaterdag is een gevecht tussen voormalig middengewicht kampioen James Webb en de gevaarlijke Italiaanse nieuwkomer Leon Aliu. Webb raakte in 2019 zijn titel kwijt aan Nathias Frederick. De Engelsman won vervolgens tweemaal waardoor het een kwestie van tijd leek alvorens hij weer voor de titel mocht vechten. Echter werd in zijn meest recente partij verloren van Matthew Bonner waardoor de titelaspiraties voorlopig weer op een laag pitje gezet konden worden.

CW 138: Webb vs. Aliu Foto: Eurosport

Webb zal moeten winnen van nieuwkomer Leon Aliu. Aliu is een van de grootste talenten uit Italië. Aliu won in zijn carrière onder meer van Leonardo Damiani, Pietro Penini en voormalig UFC vechter Amilcar Alves. Een overwinning voor Aliu brengt hem meteen in de top van de divisie.

Cage Warriors 138

- Leon Aliu vs. James Webb

- Luke Shanks vs. Josh Reed

- Orlando Wilson Prins vs. Tom Mearns

- Herkus Lukošiūnas vs. Oban Elliott

- George Tanasa vs. Scott Pedersen

- Michelangelo Lupoli vs Coner Hignett

Waar kijk je Cage Warriors 137 & 138?

Beide evenementen zijn rechtstreeks te zien op discovery+. Vrijdag zal Cage Warriors 137 te zien zijn vanaf 22.00u. Een dag later begin het Cage Warriors 138 evenement om 21.30. Richard 'Skate' Simon en Stefan Struve zullen beide evenementen van commentaar voorzien.

Mixed Martial Arts MMA | Van Steenis maakt LFL debuut tegen Kemna op 26 juni 10 UUR GELEDEN