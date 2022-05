Duijs zou eigenlijk begin vorige maand al zijn debuut maken voor de organisatie. Destijds werd Duijs ziek en moest hij tijdens de wedstrijddag de partij noodgedwongen afzeggen. Nu maakt hij zijn opwachting in de Charter Hall op 27 mei.

Talentvolle Nederlander

De Nederlander vocht zijn eerste professionele partij in 2017. Duijs die een zeer technisch grondspel heeft won zijn eerste zes MMA partijen. De Nederlander vocht onder meer voor de bekende Atlas MMA en WFL organisaties. Zijn grootste overwinning pakte hij in mei 2019 toen hij landgenoot Gerardo Fanny via Triangle Choke submission wist te finishen.

Duijs verloor vervolgens voor het eerste in zijn carrière vijf maanden later. Vervolgens zou hij in verband met de coronapandemie drie partijen gecanceld zien worden. Echter wist hij in zijn meest recente partij Omer Cankardesler via een Rear Naked Choke submission te stoppen en tekende hij ongeveer drie maanden geleden bij Cage Warriors. Nu maakt hij zijn debuut tegen Bogdan Barbu.

Vooral bekend in Oost-Europa

Barbu is een Roemeense vechter met viermaal zoveel professionele ervaring als Duijs. Barbu vocht voor veel bekende organisaties als RXF, ACB, KSW en Eagles FC. Bij RXF en Eagles FC wist hij de titel te winnen.

Barbu is vooral een bekende naam in Oost-Europa en maakt net als Duijs zijn debuut voor Cage Warriors. Waar Duijs het meer van zijn grondwerk moet hebben is Barbu meer een staande vechter. Barbu won zijn meest recente partij via unanimous decision tegen Ciprian Mariș.

