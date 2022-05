CW 137 | Een fantastisch debuut van Daan Duijs die wint via Triangle Choke submission

Uitstekend debuut

De Ossenaar lag grote delen van de partij onderop. Echter probeerde hij al meerdere malen een submission aan te zetten. Barbu wist meerdere keren te ontsnappen en een dominante positie te behouden. De Roemeen kon uiteindelijk niet voorkomen dat Duijs hem alsnog tot aftikken dwong.

Een uitstekende overwinning voor de Nederlander die hiermee zijn Cage Warriors debuut met succes heeft afgetrapt. Het was echter niet de enige finish van de avond. Van de zes partijen eindigden vijf partijen voortijdig. Bekijk hieronder de finishes in de andere vier partijen.

De overige finishes

Omran Chaaban pakt via Anaconda Choke de overwinning.

Shoaib Yousaf wint via KO in de eerste ronde.

Adam Cullen pakt vijfde overwinning in de eerste ronde.

Matt Bonner wint via een Rear Naked Choke submission met slechts een arm in gebruik.

Alle uitslagen van CW 137

Uitslagen CW 137

- Matthew Bonner def. Joël Kouadja via Submission (One-Armed Rear Naked Choke) - R2, 3:44.

- Daan Duijs def. Bogdan Barbu via Submission (Triangle Choke) - R1, 2:55.

- Adam Cullen def. Arnaud Kherfallah via Submission (Anaconda Choke) - R1, 1:20

- Tanio Pagliariccio def. Benoit Blanc via UD (29-27, 30-26, 30-26) .

- Shoaib Yousaf def. Michał Folc via KO (Knees) - R1, 2:35.

- Omran Chaaban def. Jack Dedames via Submission (Anaconda Choke) - R1, 4:07.

Cage Warriors 138

Kijk morgen vanaf 21.30 wederom naar discovery+ ! Dan zal Cage Warriors 138 rechtstreeks te zien zijn wederom vanuit Colchester. Stefan Struve en Richard Simon geven commentaar. En er komt wederom een Nederlander in actie. Orlando Prins maakt zijn debuut tegen Tom Mearns.

