CW 138 | Een ongekend harde knockout overwinning voor de debuterende Leon Aliu

Nadat gisteren al Cage Warriors 137 al een succes was kwam daar vanavond een op zijn minst even succesvol Cage Warriors 138 evenement bij. Een aantal ongekend mooie en harde finishes in de Charter Hall te Colchester.

Helaas wist de debuterende Nederlander Orlando Prins niet te winnen. De tot vanavond ongeslagen vechter kwam te kort tegen de Engelsman Tom Mearns. Na vijftien minuten won Mearns via unanimous decision.

CW 138 | Geen succesvol Cage Warriors debuut voor Orlando Prins

Bekijk hieronder de overige finishes van de avond.

CW 138 | Oban Elliott laat de ongeslagen Herkus Lukošiūnas in de eerste ronde aftikken

Elliott pakt Rear Naked Choke submission.

CW 138 | Ex-kampioen Luke Shanks verslaat Josh Reed in de eerste ronde

Shanks wint in de eerste ronde via Rear Naked Choke submission.

De complete uitslagen

- Leon Aliu def. James Webb via KO (Punch) - R1, 1:41.

- Luke Shanks def. Josh Reed via Submission (RNC) - R1, 3:40.

- Tom Mearns def. Orlando Wilson Prins via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Oban Elliott def. Herkus Lukošiūnas via Submission (RNC) - R1, 2:34.

- George Tanasa vs. Scott Pederson eindigt in een Unanimous Draw.

