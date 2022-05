Het evenement vindt plaats in de Charter Hall. Het is het laatste van twee evenementen die Cage Warriors zal organiseren in het weekend van 27 en 28 mei. Beide evenementen zullen live te zien zijn op discovery+.

Ongeslagen talent

Orlando Wilson Prins zit al een tijdje in het MMA. De vechter die traint in Groningen vocht in 2015 al partijen in het amateur circuit. Uiteindelijk werd in 2019 de overstap gemaakt naar de professionals. Wilson Prins won tot dusver zijn drie professionele partijen allemaal voortijdig via een submission. Wilson Prins kondigde vorige maand aan dat hij bij ARES FC had getekend. Echter zal hij daar niet vechten en zet hij zijn carrière voort bij Cage Warriors.

Uit het dal gekropen

Tegenstander Tom Mearns is een bekend gezicht binnen de Cage Warriors organisatie. Met een 5-0 record tekende de Engelsman in 2017 bij Cage Warriors. Mearns had ongelooflijk veel moeite om zijn weg te vinden in de organisatie en verloor vijf van in totaal zes gevechten voor de organisatie. Tussendoor werden ook nog twee partijen voor Bellator MMA verloren. Mearns heeft inmiddels eindelijk de weg naar boven gevonden met twee opeenvolgende overwinningen tegen respectievelijk Joshua Onwordi en Jean N’Doye gaat Mearns proberen voor het eerst sinds 2017 drie partijen op rij te winnen.

De Cage Warriors evenementen die live zijn te zien op discovery+

Cage Warriors 137 in Colchester (27 mei)

Cage Warriors 138 in Colchester (28 mei)

Cage Warriors 139 in San Diego (10 juni)

Cage Warriors 140 in Belfast (25 juni)

Cage Warriors 141 in London (22 juli)

