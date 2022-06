Main Event

Het main event was een partij tussen Jordan Bailey en Alex Trinidad. Beide mannen hadden hun debuut voor Cage Warriors verloren. Bailey leek echter een trein te moeten halen en had slechts 31 seconden nodig om Trinidad via een onorthodoxe Guillotine Choke submission tot aftikken te dwingen.

Co-Main Event

De arme Cesar Gonzalez mocht na ongeveer twee minuten vechten niet meer verder. Een harde knie van Jamey Lynch zorgde voor een verticale snede over de wenkbrauw van Gonzalez. De ringarts kwam erbij en stopte de partij. Voor Lynch een mooie overwinning. Voor Gonzalez een vervelende avond na een uitstekend debuut vorig jaar.

CW 139 | Cesar Gonzalez mag niet verder met gevaarlijke snee op wenkbrauw

41-jarige veteraan

Dat leeftijd slechts een getal is bewees de 41-jarige Elijah Harris. Hij nam het op tegen de acht jaar jongere Armando Murillo Jr. Harris en Murillo Jr. moesten lang wachten voordat ze konden beginnen aan hun partij. De partij duurde echter niet heel lang. Harris won via een mooie Arm-Triangle Choke in de eerste ronde.

CW 139 | De 41-jarige Elijah Harris wint voor eigen publiek

One Hitter Quitter

De KO van de avond kwam op naam van Chasen Blair. Hij versloeg voor eigen publiek Kona Oliveira. Blair wist met een perfecte stoot in de tweede ronde zijn tegenstander knockout te slaan. Een goede overwinning en uiteraard voor Cage Warriors een perfecte manier om de main card te openen.

CW 139 | One Hitter Quitter!! Wat een knockout van Chasen Blair

Alle uitslagen

Main Card

- Jordan Bailey def. Alex Trinidad via Submission (Guillotine Choke) – R1, 0:31.

- Jamey Lynch def. Cesar Gonzalez via TKO (Doctor Stoppage) – R1, 2:02.

- Eli Leggett def. Brandon Laroco via UD (29-28, 30-27, 30-27).

- Elijah Harris def. Armando Murillo Jr. via Submission (Arm-Triangle Choke) – R1, 2:33

- Junior Cortez def. James Settle via UD (30-25, 30-26, 30-26).

- Chasen Blair def. Kona Oliveira via KO (Punch) – R2, 0:39.

Preliminary Card

- Roberto Hernandez def. Michael O’Leary via TKO (Strikes) – R1, 2:37.

- Tyler Escoto def. Hakaraia Wilson via SD (27-30, 29-28, 29-28)

- David Lopez def. John Andrus via KO (Strikes) – R1, 3:59.

- Bill Wilson def. Albert Lee via TKO (Strikes) – R2, 3:00.

