Openlucht

De Humphrey's on the Bay evenementen zijn speciaal. Tegenwoordig zie je niet veel MMA organisaties meer evenementen in de openlucht organiseren. In het verleden is er vaker vroegtijdig gestopt moeten worden in verband met hevige regenval of zelfs onweer.

Het openlucht evenement van Cage Warriors in San Diego Foto: Other Agency

Een goed voorbeeld is het inaugurele ARES FC evenement in Senegal dat vanwege de hevige regenval nooit in zijn geheel werd afgewerkt. Echter met het klimaat rond de tijd van dit jaar in San Diego valt er weinig te vrezen.

Amerikaans talent

Cage Warriors hield jaren geleden al eens een paar evenementen in de Verenigde Staten, maar zette dit niet door. Inmiddels is de organisatie een van de meest bekende en gewaardeerde organisaties in Europa en wil men nu ook over de Europese landsgrenzen kijken in hoeverre het merk Cage Warriors kan worden uitgebreid.

Nieuw Main Event

Het main event is een partij tussen Jordan Bailey en Alex Trinidad in de lichtgewicht divisie. De partij zou eigenlijk als co-main event fungeren, maar werd naar het main event geschoven nadat de partij tussen Erick Sanchez en Max Rohskopf werd gecanceld. Bailey vecht een thuiswedstrijd en zal iets goed willen maken. Hij verloor tijdens zijn debuut van Max Rohskopf eind vorig jaar en krijgt nu de kans om zich te revancheren tegen Alex Trinidad.

Het main event van Cage Warriors 139 Foto: Other Agency

Trinidad zit eigenlijk in hetzelfde schuitje als Bailey. Hij vecht eveneens in zijn thuisstaat en verloor in augustus vorig jaar zijn Cage Warriors debuut. Echter zal nu een van de lokale favorieten normaal gesproken zijn eerste overwinning voor de organisatie gaan pakken.

Volledige Card

Maar liefst zeven gevechten staan er op de main card. Het evenement begint op zaterdagochtend om 04.00u en wordt voorzien van commentaar door Richard 'Skate' Simon en Stefan Struve. Het evenement is live te bekijken op discovery+.

- Jordan Bailey vs. Alex Trinidad

- Cesar Gonzalez vs. Jamey Lynch

- Eli Leggett vs. Brandon Laroco

- Armando Murillo Jr. vs. Elijah Harris

- Junior Cortez vs. James Settle

- Kona Oliveira vs. Chasen Blair

Aankomende Cage Warriors evenementen

