Noord-Ierland

Cage Warriors maakt haar officiële debuut in Noord-Ierland. De organisatie wilde al eerder naar de SSE Arena in Belfast, maar moest het evenement schrappen in verband met de coronapandemie. Nu zal de organisatie zaterdag alsnog de Noord-Ierse hoofdstad aandoen.

Het debuut van Cage Warriors in Noord-Ierland Foto: Other Agency

Tijdens het hoofdgevecht krijgt de Noord-Ier Rhys McKee de kans om op eigen bodem de titel te winnen tegen Justin Burlinson. De titel werd vacant vorig jaar nadat kampioen Ian Garry naar de UFC verhuisde. McKee kan na twee divisie-kampioen Paul McVeigh de tweede in Noord-Ierland geboren vechter die kampioen kan worden van Cage Warriors.

Titelgevecht

McKee keerde na een mislukt avontuur vorig jaar terug bij Cage Warriors. McKee pakte zijn vierde overwinning voor de organisatie door Aleksi Mäntykivi via KO in de derde ronde te finishen. Het levert hem nu een titelgevecht op tegen de zeer getalenteerde Engelsman Justin Burlinson.

Burlinson zagen we twee maanden geleden nog winnen van Daniel Skibiński via Guillotine Choke submission. Burlinson is met zijn 25 jaar slechts een jaar jonger dan McKee en lijkt een mooie toekomst in het verschiet te hebben. De Engelsman heeft sinds zijn domper bij de DWCS weer de weg omhoog ingezet en is iemand om in de gaten te houden!

Ongeslagen bantamgewichten

In het co-main event krijgen twee ongeslagen vechters de kans om zich te tonen aan de wereld. De Ier Caolan Loughran gaat na een uitstekend Cage Warriors debuut op zoek naar zijn tweede overwinning binnen de organisatie. Hij neemt het op tegen de Ghanees Festus Ahorlu. De Ghanees woont en traint in Engeland en wordt gezien als een groot opkomend talent.

Het co-main event tussen twee ongeslagen talenten Foto: Other Agency

Hij maakt zijn debuut voor Cage Warriors. De organisatie was er als de kippen bij om Ahorlu vast te leggen na zijn overwinning tegen voormalig Cage Warriors titeluitdager Mike Ekundayo. Twee jonge vechters in het begin van hun carrière met ongeslagen records. Een partij om naar uit te kijken.

Complete main card

- Rhys McKee vs. Justin Burlinson

- Caolan Loughran vs. Festus Ahorlu

- James Sheehan vs. Martin Causse

- Federico Pasquali vs. Harry Hardwick

- Ryan Shelley vs. Matthew Elliott

Waar kijk je Cage Warriors 140?

Cage Warriors is live te zien op discovery+ zaterdagavond vanaf 22.00u. Het evenement wordt voorzien van commentaar door Richard 'Skate' Simon en Stefan Struve.

