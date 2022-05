Tijdens dit evenement wordt ook het twintig jarig bestaan van de organisatie gevierd.

De titel in de lichtgewicht divisie was in bezit van Joe McColgan. Echter deed de Noord-Ier in november vorig jaar afstand van de belt omdat hij in verband met persoonlijke problemen niet meer fatsoenlijk kon trainen.

Ad

Vacante titel

UFC Column Stefan Struve: Statistieken kunnen mij gestolen worden 2 UUR GELEDEN

Kyle Driscoll komt voor het eerst in zijn carrière naar Europa en mag meteen voor de vacante lichtgewicht titel vechten. De Amerikaan maakte recent nog zijn debuut voor Cage Warriors. Via unanimous decision was hij te sterk voor Joshua Jones. Dit evenement vond plaats in San Diego, Californië.

Driscoll probeerde eerder via de Dana White's Contender Series de UFC binnen te komen, maar kreeg ondanks een overwinning tegen Dinis Paiva Jr. geen contract. Driscoll brengt op 22 juli een winstreak van acht partijen met zich mee de kooi in.

De Engelsman George Hardwick maakte in 2019 zijn debuut voor Cage Warriors. Een debuut om snel te vergeten tegen Madars Fleminas. Echter zou hij worden gecontracteerd door Bellator waar hij met overwinningen tegen Richard Kiely en Nicolo Solli hoge ogen wist te gooien. Echter liet Bellator een behoorlijk aantal van hun Europese vechters gaan na aanleiding van de coronapandemie.

Hardwick werd opgepikt door Cage Warriors waar hij tijdens zijn rentree wist te imponeren met een TKO finish in de tweede ronde tegen ex-kampioen Dean Trueman. Vervolgens finishte hij ook Jakub Dohnal en Lukasz Kopera en mag hij nu voor de titel gaan vechten.

Middengewicht titel

Overigens zal ook tijdens dit evenement de middengewicht titel op het spel staan. Kersvers kampioen Christian Leroy Duncan zal zijn titel verdedigen tegen een nog onbekende tegenstander. Eveneens zijn ook namen als Darren Stewart, Mateusz Figlak en Jimmy Wallhead bevestigd voor dit evenement,

Bekijk hieronder de aankomende data voor Cage Warriors evenementen.

Cage Warriors evenementen Foto: Other Agency

Alle main card partijen zie je uiteraard op discovery+.

Mixed Martial Arts UFC 274 | Oliveira vs. Gaethje Promo 01/05/2022 OM 14:30