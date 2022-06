Cage Warriors maakte dit nieuws vanmiddag bekend. Het evenement staat gepland op 22 juli, een dag voor UFC London. Het evenement wordt gehouden in het Indigo at the O2 in Londen.

Ex-kampioen

Voor Agy Sardari gaat het zijn eerste Cage Warriors partij worden waar niet de titel op het spel staat. De Nederlander van Perzische afkomst is al jaren een van de meest talentvolle vechters binnen Nederland. Sardari wist met zijn winst tegen Shooto kampioen Yutaka Saito en een toernooiwinst in Duitsland de aandacht te trekken van de Cage Warriors organisatie. In december 2020 mocht 'Wolverine' meteen voor de vacante titel vechten tegen Jack Grant.

Sardari vocht sterk en besliste via split decision de strijd in zijn voordeel. Sardari zou vervolgens met succes zijn titel verdedigen tegen de Belg Donovan Desmae, maar kwam in de zomer van 2021 te kort tegen Joe McColgan. Sardari vocht twee weken geleden een partij bij Versus MMA. Daar won hij via KO in de eerste ronde van de Braziliaan Joelson Nascimento.

Ongeslagen

Tegenstander Mike Figlak wordt tot een van de grootste talenten van Cage Warriors gerekend. De ongeslagen Pool woont en vecht al jaren in Engeland een draaide zelfs amateurpartijen in het verleden voor Cage Warriors. Figlak stapte in 2018 over naar de professionals en heeft tot op heden nog geen fout gemaakt. In Cage Warriors won hij vijf partijen op rij waardoor hij nu een record heeft van 7-0. Figlak versloeg onder meer Oban Elliott,

Steven Hooper en Kieran Lister. Eind vorig jaar kwam hij voor het laatst in actie. Figlak was via unanimous decision te sterk voor Stevie McIntosh en kan met een overwinning tegen Sardari een stap richting de titel zetten.

