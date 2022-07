Historie

De Cage Warriors organisatie heeft ongelooflijk veel talent voortgebracht. Vechters als Gegard Mousasi, Conor McGregor, Paddy Pimblett, Molly McCann en Joanna Jedrzejczyk vochten allemaal bij de Cage Warriors organisatie. Meer dan 100 vechters maakten de stap van Cage Warriors naar de UFC in 20 jaar tijd. De organisatie lijkt met de uitbreiding naar de Verenigde Staten alleen maar groter te worden.

De Ierse superster Conor McGregor was kampioen in twee divisie bij Cage Warriors Foto: Other Agency

Titelgevechten

Voor het monumentale evenement op 22 juli heeft de organisatie twee titelgevechten op de card gezet. Tijdens het main event staat de vacante lichtgewicht titel op het programma tussen Kyle Driscoll en George Hardwick. De titel werd vacant nadat kampioen Joe McColgan zijn belt vrijgaf in verband met aanhoudend blessureleed.

CW 141: Driscoll vs. Hardwick Foto: Other Agency

Driscoll kan al in zijn tweede partij voor de organisatie de titel pakken. Hardwick vocht al viermaal voor Cage Warriors en versloeg onder meer voormalig kampioen Dean Trueman.

Kampioen met een smetje

Ook de vlieggewicht titel tussen kampioen Sam Creasey en de ongeslagen Italiaan Dylan Hazan staat op het programma. Voor Creasey zal het een rare partij zijn. Hij verloor zijn rematch meest recent van Luke Shanks via KO in de eerste ronde. Echter was Shanks twee pond te zwaar tijdens de weging waardoor hij geen aanspraak kon maken op de titel.

CW 141: Creasey vs. Hazan Foto: Other Agency

Hierdoor bleef Creasey kampioen. Hij zal zich willen bewijzen tegen Hazan. Hazan won zijn drie partijen binnen de organisatie onder meer tegen Josh Reed en Raymison Bruno. Nu krijgt de ongeslagen vechter de kans om de titel te pakken.

Nederlandse inbreng

De Nederlandse inbreng op dit evenement komt van ex-kampioen Agy Sardari. De sterke Sardari moet het gaan opnemen tegen de ongeslagen Michal Figlak. Voor Sardari de eerste partij in Cage Warriors waar de titel niet op het spel staat. De Nederlander won de lichtgewicht titel in 2020 tegen Jack Grant en verdedigde deze met succes tegen Donovan Desmae.

CW 141: Figlak vs. Sardari Foto: Other Agency

Vervolgens werd verloren van Joe McColgan die inmiddels zijn titel heeft vrijgegeven. Sardari weet dat een overwinning tegen de ongeslagen Figlak hem terug in titelcontentie brengt.

Waar kijk je Cage Warriors 141?

De complete main card is vanaf 22u vrijdagavond te zien op Eurosport & discovery+. Het commentaar bij de partijen wordt verzorgd door Richard ‘Skate’ Simon en Yousri Belgaroui.

- Kyle Driscoll vs. George Hardwick

- Jimmy Wallhead vs. Daniel Skibiński

- Sam Creasey vs. Dylan Hazan

- Mick Stanton vs. Darren Stewart

- Agy Sardari vs. Michal Figlak

