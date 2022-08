Het evenement vindt plaats in het Ebbw Vale Centre te Ebbw Vale, Wales.

Debuut

Voor Larossi gaat het dus zijn debuut worden voor de organisatie. De vechter van Team Schrijber maakte vorig jaar de overstap van de amateurs naar de professionals. Larossi verloor zijn debuut, maar wist in zijn meest recente partij via een Rear Naked Choke submission in de eerste ronde te winnen van de Duitser Sergey Tanasoglu. Nu krijgt de Nederlander dus een fantastische kans om in een van de toonaangevende organisatie van Europa zijn kunsten te vertonen.

Moeilijk

Tegenstander Scott Pedersen zal het thuispubliek achter zich hebben staan op 13 augustus. Na zes jaar gevochten te hebben als amateur maakte de Welshman in 2021 de overstap naar de professionals. Pedersen vocht zijn partijen voor zowel Bellator MMA als Cage Warriors, maar heeft nog weinig successen geboekt als professional. Van zijn vijf partijen won hij slechts eenmaal waardoor een win tegen Larossi eigenlijk een must is voor de man uit Wales.

De overige partijen van Cage Warriors 142 (live te zien op discovery+)

- Sam Creasey vs. Stipe Brcic (Vlieggewicht titel)

- Aaron Aby vs. Michelangelo Lupoli

- Josh Reed vs. Bogdan Barbu

- Erick da Silva vs. Chris Bungard

- Stephanie Evans vs. Jasmine Favero

- Cheriff Larossi vs. Scott Pedersen

- Owain Williams vs. Sean McCormac

