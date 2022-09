Talenten

De talentvolle Erick Sanchez maakt zijn Cage Warriors debuut en mag meteen tijdens het main event zijn kunsten vertonen. De voormalig vechter van onder meer Combate Global en Bellator MMA vocht in het verleden onder meer tegen bekende namen als Adam Borics en Julian Erosa. Sanchez won zijn meest recente partij tijdens het main event van Combate Global. Tegenstander Jamey Lynch vecht inmiddels al een tijdje voor Cage Warriors.

Lynch won drie van in totaal vier gevechten voor de organisatie en is zich langzaam aan het opwerken naar de top van de lichtgewicht divisie. Een overwinning tegen Sanchez zou hem dichtbij een contenderpartij brengen.

Co-Main Event

De 31-jarige Trey Williams maakt zijn debuut voor Cage Warriors. Williams heeft een 5-3 record en zal proberen meteen indruk te maken wanneer hij de kooi instapt tegen Elijah Harris. Harris heeft een record van 4-1 en kwam al tweemaal eerder in actie voor Cage Warriors.

CW 139 | De 41-jarige Elijah Harris wint voor eigen publiek

De tien jaar oudere Harris won zijn meest recente partij voor Cage Warriors. Beide vechters hebben een gezamenlijke verliespartij op hun record staan tegen Chuck Campbell.

Ongeslagen

Tot slot zien we ook twee ongeslagen vechters in actie. Chasen Blair neemt het op tegen Jeffrey Craig. Blair startte zijn professionele carrière pas dit jaar en won zijn beide partijen voor Cage Warriors. De Amerikaan wist onder meer Kona Oliveira hard via knock-out te stoppen.

CW 139 | One Hitter Quitter!! Wat een knockout van Chasen Blair

Tegenstander Craig maakte in 2021 zijn professionele debuut, maar deed in de jaren daarvoor al ervaring op bij de amateurs. Net als Blair won Craig zijn eerste twee partijen. Tijdens zijn meest recente partij won hij via een Flying Knee knock-out tegen Orlando Sanders.

De complete CW 143 main card

- Erick Sánchez vs. James Lynch

- Elijah Harris vs. Trey Williams

- Jeffrey Craig vs. Chasen Blair

- Jordan Bailey vs. JJ Ambrose

- John De Jesus vs. Brandon Laroco

Waar kijk je CW 143?

Cage Warriors 143 is vanaf 04.00u zaterdagochtend te zien op discovery+ . Commentaar bij de gevechten is er van Stefan Struve en Richard 'Skate' Simon.

