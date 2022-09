De Nederlander zou voor de tweede keer zijn opwachting gaan maken voor de Cage Warriors organisatie. In mei van dit jaar imponeerde hij tijdens zijn debuut met een mooie Triangle Choke submission tegen Bogdan Barbu. In Italië zou hij tegenover de ongeslagen Dylan Hazan komen te staan. Die partij is dus nu komen te vervallen.

CW 137 | Een fantastisch debuut van Daan Duijs die wint via Triangle Choke submission

- Dominique Wooding vs. Michele Martignoni

- Carlo Pedersoli vs. Madars Fleminas

- Dylan Hazan vs. TBA

- Bryony Tyrell vs. Micol di Segni

- Emanuele Sabatino vs. Karol Michalak

- Jasmine Favero vs. Awa Sow

- Joan Arastey vs. Dario Bellandi

- Morgan Charriere vs. Alberth Dias

