Het spektakel is vrijdagavond te zien op discovery+.

Titelgevecht

Ad

Als er iemand is die de laatste paar partijen indruk maakte bij Cage Warriors is dat de Engelsman Dominique Wooding. De huidige bantamgewicht kampioen kwam in 2021 over van Bellator MMA waar hij zijn laatste twee partijen verloor. Wooding wist bij Cage Warriors tegenstander Cameron Hardy via knock-out in de eerste ronde te verslaan. Het was voor de organisatie genoeg reden om hem een kans te geven voor de vacante titel te vechten. Wooding won wederom, ditmaal via KO in de derde ronde en pakte zodoende de titel. Die titel verdedigde hij met succes eind vorig jaar door Carlos Abreu binnen 38 seconden te stoppen.

UFC UFC Orlando | Thompson treft ‘gepensioneerde’ Holland tijdens het main event 5 UUR GELEDEN

Wooding zet titel op het spel tegen Martignoni in Rome Foto: Eurosport

Vervolgens raakte Wooding met Cage Warriors in een contractdispuut en was hij boos dat Cage Warriors hem niet liet vechten bij de Dana White’s Contender Series en hem aan zijn contract hield. Nu zijn de plooien weer gladgestreken en neemt hij het op tegen Michele Martignoni. De Italiaan die voor eigen publiek mag vechten won slechts twee van zijn vier partijen binnen de organisatie en heeft eigenlijk gewoon geluk dat Cage Warriors een Italiaan wil hebben om tegen de kampioen te vechten. Vier maanden geleden won Martignoni van Scott Malone. Dit levert hem nu een titelgevecht op.

Ongekend populair

Morgan Charrière kwam in 2019 de organisatie binnen. De Fransman is een van de meest populaire vechters binnen Cage Warriors. Charrière heeft meer dan 100.000 volgers op zijn social media platformen en wint dan ook bijna iedere poll die Cage Warriors op haar pagina neerzet. Charrière is de voormalig kampioen binnen de organisatie. In 2020 won hij van Perry Goodwin via knock-out in de derde ronde. Inmiddels heeft Charrière het wat moeilijker en verloor hij zijn titel en zijn laatste twee partijen.

Morgan Charrière treft Alberth Dias in Rome Foto: Other Agency

Nu treft hij de Braziliaan Alberth Dias. De Braziliaan is een van de grote onbekenden op dit evenement. In 2020 vocht hij zijn laatste gevecht. Voor Bellator MMA won hij van UFC veteraan Richie Smullen via split decision. De vraag is of Dias tegen een tegenstander als Charrière meteen zijn eerste overwinning voor Cage Warriors kan pakken.

De kleinzoon van Bud Spencer

Carlo Pedersoli Jr. vocht in het verleden voor de UFC en Bellator MMA. Hij is echter niet de bekendste Pedersoli uit zijn familie. Zijn opa speelde jarenlang in spaghettiwesterns onder de naam Bud Spencer. Pedersoli Jr. gaat voor de tweede maal zijn opwachting maken bij Cage Warriors. De Italiaan won zijn debuut in 2018 tegen Nicolas Dalby via split decision. Vervolgens tekende de Italiaan bij de UFC, maar wist ondanks een goed debuut zich niet te handhaven in de grootste MMA organisatie ter wereld. Nadat vervolgens ook bij Bellator MMA verloren werd vocht Pedersoli Jr. in het lokale MMA circuit van Italië.

Carlo Pedersoli Jr. is terug op het oude nest. Hij treft Madars Fleminas. Foto: Other Agency

Daar won hij twee partijen. Nu is hij terug bij Cage Warriors en treft hij de Let Madars Fleminas. Fleminas kwam al achtmaal uit voor Cage Warriors. Vijfmaal kwam de Let als sterkste uit de strijd. Onder meer Oban Elliott en Jesse Urholin werden in zijn meest recente partijen verslagen. Fleminas verloor echter van de mannen die hem korter bij een titelgevecht konden brengen. Een overwinning op een naam als Carlo Pedersoli Jr. zou een uitstekend begin zijn.

De main card van CW 144

- Dominique Wooding vs. Michele Martignoni

- Morgan Charrière vs. Alberth Dias

- Carlo Pedersoli Jr. vs. Madars Fleminas

- Bryony Tyrell vs. Micol di Segni

- Emanuele Sabatino vs Karol Michalak

Waar kijk je CW 144?

Cage Warriors 144 is vrijdagavond vanaf 21.00u live te zien op discovery+ . Commentaar bij de gevechten is er van Richard 'Skate' Simon en Stefan Struve.

UFC UFC 281 | Pereira roept hulp oude rivaal Belgaroui in GISTEREN OM 14:33