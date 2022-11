Langverwacht

Voor Jordan Vucenic gaat het zijn tweede titelverdediging worden bij Cage Warriors. De vedergewicht kampioen vecht sinds 2019 voor de organisatie. Met overwinningen tegen Konmon Deh en Steve Aimable wist hij zich in een tijdsbestek van iets meer dan een jaar op te werken tot topcontender. Nadat via split decision ook van Paul Hughes werd gewonnen mocht Vucenic voor de titel vechten tegen de populaire kampioen Morgan Charrière. Vucenic won wederom via split decision en pakte de titel. Begin dit jaar wist Vucenic zijn titel te verdedigen via Rear Naked Choke finish in de tweede ronde tegen James Hendin. Nu staat de rematch tegen Paul Hughes eindelijk op het programma. De partij werd al eens uitgesteld vanwege een blessure van Hughes.

Hughes heeft er echter voor gezorgd dat er absoluut geen twijfel over bestaat wie de volgende uitdager zou zijn van Vucenic. De Ier die geboren werd in Australië vecht sinds 2020 voor Cage Warriors. Na een goed begin met twee overwinningen werd Hughes’ opmars gestuit door Vucenic. Sindsdien heeft Hughes echter bewezen dat hij meer dan een rematch verdiend. Met overwinningen op James Hendin en meest recent tegen Morgan Charrière voor de interim titel is er geen twijfel over mogelijk dat de rematch tegen Vucenic een kwestie van tijd was. Dat moment is er vrijdag in Londen. De langverwachte rematch tussen kampioen Vucenic en interim kampioen Hughes. Wie verlaat Londen met de titel in het vedergewicht?

Het co-main event van de avond is een partij tussen twee atleten die altijd voor de knock-out gaan. James Sheehan neem het op tegen Jamie Richardson in het weltergewicht. Voor Sheehan zou er weleens een mooie sprong naar de top van de divisie in kunnen zitten. De Ier is bezig aan een hele goede reeks in de divisie. Zo wist hij in zijn meest recente partijen Martin Causse en Karol Michalak beiden via knock-out te finishen. Sheehan won zijn laatste vier partijen in Cage Warriors en ging alleen kopje onder in zijn debuut tegen ex-kampioen en de inmiddels bij de UFC vechtende Ian Garry.

CW 145: Sheehan vs. Richardson Foto: Getty Images

Tegenstander Richardson vecht al sinds 2017 bij de organisatie. Richardson is een bekende naam binnen de organisatie en heeft al vaker tegen de top in de divisie gevochten. Echter ging het steeds mis voor de Engelsman tegen de toppers van de divisie. Eenmaal vocht Richardson voor de titel en verloor toen van Nathias Frederick. Richardson heeft inmiddels de draad weer opgepakt en na overwinningen tegen de Italianen Leonardo Damiani en Alessandro Botti is de Engelsman er klaar voor om een nieuwe run te maken naar de top van de divisie.

Publiekslieveling en ex-kampioen Modestas Bukauskas maakt zijn comeback bij Cage Warriors. De sympathieke Engelsman van Litouwse afkomst gaat het opnemen tegen een andere ex-kampioen. Lee Chadwick keert voor het eerst sinds vijf jaar afwezigheid terug bij Cage Warriors. Een partij dus tussen twee voormalig kampioenen. Bukauskas verliet in 2020 na twee succesvolle titelverdedigingen de organisatie en tekende bij de UFC. Na een goed begin bij de organisatie verloor Bukauskas drie opeenvolgende partijen en werd zijn contract bij de organisatie niet verlengd.

CW 145: Bukauskas vs. Chadwick Foto: Other Agency

Hierdoor keert de pas 28-jarige vechter nu terug bij de organisatie waar hij zijn hoogtijdagen beleefde. Bukauskas hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen tegen Chadwick. Chadwick kent wisselend succes sinds hij Cage Warriors verliet. De Engelsman vocht bij onder meer Bellator MMA en PFL, maar wist nooit echt door te breken in het internationale circuit. Net als Bukauskas kende Chadwick zijn beste periode bij Cage Warriors. Daar wist hij in 2017 drie partijen achter elkaar te winnen en in zijn laatste partij ook de titel door Victor Cheng te verslaan. Net als Bukauskas hoopt Chadwick oude tijden te doen herleven.

Main Card Cage Warriors 145

- Jordan Vucenic vs. Paul Hughes

- James Sheehan vs. Jamie Richardson

- Modestas Bukauskas vs. Lee Chadwick

- Mehdi Ben Lakhdhar vs. Xavier Sedras

- Caolan Loughran vs. Luke Shanks

WAAR KIJK JE CW 145?

Cage Warriors 145 is vrijdagavond vanaf 22.00u live te zien op discovery+ . Commentaar bij de gevechten is er van Richard 'Skate' Simon en Stefan Struve.

