CW 145 | Hughes verslaat Vucenic in rematch en is de vedergewicht kampioen

Bekijk hieronder alle uitslagen van Cage Warriors 145 in Londen.

Main Card

- Paul Hughes def. Jordan Vucenic via UD (49-46, 50-43, 49-43).

- James Sheehan def. Jamie Richardson via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Modestas Bukauskas def. Lee Chadwick via UD (29-28, 29-28, 30-27).

- Mehdi Ben Lakhdhar def. Xavier Sedras via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Caolan Loughran def. Luke Shanks via TKO (Punches) - R2, 3:47.

Preliminary Card

- James Webb def. Paddy McCorry via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Ryan Shelley def. Josh Reed via Submission (RNC) - R1, 3:00.

- Harry Hardwick def. Steve Aimable via UD (30-26, 30-26, 30-26).

- Oban Elliott def. Sean McCormac via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Adam Shelley def. El Hadji Ndiaye via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Kijk volgende week naar Cage Warriors 146

Volgende week zaterdag is er wederom een Cage Warriors evenement. Tijdens het main event zet de ongeslagen middengewicht kampioen Christian Leroy Duncan zijn titel op het spel tegen Marian Dimitrov. Eveneens staat er tijdens het co-main event een interim titelgevecht in het weltergewicht op het programma tussen Jimmy Wallhead en Mateusz Figlak.

Mis niets van Cage Warriors 146 in Manchester live op discovery+. Commentaar bij de partijen wordt verzorgd door Stefan Struve en Richard Simon.

