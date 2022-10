Debuut

Bakkes is actief in het professionele MMA sinds 2018. Daarvoor had hij al een succesvolle carrière als amateur. Bakkes vocht het merendeel van zijn carrière in Duitsland, België en Nederland. De Nederlander wist onder meer te winnen van mannen als Shamil Uvaysov en de ongeslagen Arthur Demonceaux. Tijdens zijn meest recente partij in Duitsland won Bakkes via unanimous decision van Adem Vashakmadze wat zijn record naar 5-2 bracht. Nu mag de Nederlander zich gaan bewijzen bij Cage Warriors en sluit hij zich aan bij de behoorlijk groeiende groep Nederlanders die al voor de organisatie uitkomen.

Tegenstander

Antonio Sheldon maakte in 2017 zijn debuut bij de professionals na vier jaar ervaring te hebben op gedaan als amateur. Sheldon vocht voor de minder bekende Engelse organisaties en wist tijdens zijn enige partij voor de Russische ACB organisatie te winnen van Rico Franco. Cage Warriors contracteerde Sheldon begin dit jaar. De Engelsman maakte zijn debuut voor de organisatie in april van dit jaar tegen Milad Ahady. Sheldon verloor zijn debuut via unanimous decision en hoopt tegen Bakkes zijn eerste overwinning voor Cage Warriors te pakken.

Waar kijk je Cage Warriors?

Alle Cage Warriors evenementen zijn live te zien bij discovery+. Richard Simon en Stefan Struve voorzien de evenementen van commentaar.

