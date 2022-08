Toptalent

De 27-jarige Duncan heeft tot dusver een perfecte indruk gemaakt bij de organisatie. Met 23 partijen als amateur op zijn record startte Duncan zijn professionele carrière ook bij Cage Warriors. Duncan imponeerde tijdens zijn eerste twee jaar als professional met overwinningen tegen Will Currie en Justin Moore. Hierdoor mocht hij in april van dit jaar het opnemen voor de titel tegen kampioen Djati Melan. Via een spectaculaire vliegende knie won Duncan de titel in de derde ronde. Nu wacht Marian Dimitrov.

Ad

Mixed Martial Arts MMA | Van Steenis maakt LFL debuut op 2 oktober tegen Osmanski 26/08/2022 OM 17:19

Titelgevecht tijdens debuut

De Bulgaar Dimitrov is niet een hele bekende vechter. Hij wist echter wel zijn laatste tien partijen te winnen. Dimitrov begon zijn professionele carrière met twee verliespartijen. Dimitrov is een knockout specialist en won het merendeel van zijn gevechten dan ook door middel van een knockout. De Bulgaar heeft een overwinning op zijn record staan tegen voormalig UFC-vechter Amilcar Alves.

Andere partijen

Andere namen op het evenement zijn onder meer Luke Riley, Aaron Aby en de zeer attractief vechtende Adam Cullen. De organisatie maakte verder nog de partij in het vedergewicht tussen Antonio Sheldon en Connor Hitchens bekend.

CW 137 | Adam Cullen pakte vijfde achtereenvolgende overwinning in de eerste ronde

UFC UFC Paris | "Ik heb een contract voor vier partijen getekend" - Jarno Errens 26/08/2022 OM 15:31