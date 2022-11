Schade

Bakkes vocht eigenlijk de hele partij om het gevecht te finishen. Sheldon probeerde vooral de partij op de grond te controleren, maar liep de meeste schade op. De scorekaarten van de judges waren 29-27 Bakkes, 29-28 Sheldon en 28-28 Bakkes. De eerste ronde ging met 10-9 naar Sheldon. Twee van de drie juryleden gaven ook de tweede ronde 10-9 aan Sheldon, een gaf de ronde aan Bakkes. De derde ronde ging unaniem naar Bakkes waarvan twee juryleden die ronde 10-8 gaven. Scheidsrechter Rich Mitchell had meerdere mogelijkheden om de partij te stoppen, maar liet Sheldon verder gaan ondanks dat hij behoorlijk aangeslagen was. Uiteindelijk eindigde de partij dus onbeslist.

Orlando Wilson Prins

Voor Orlando Wilson Prins zal het Cage Warriors avontuur in Manchester deze week voelen als een onvoltooide week. De Nederlander was gematcht tegen Liam Molloy, maar kreeg vlak voor de weging te horen dat zijn tegenstander niet zou vechten. Helaas was er voor de organisatie ook geen mogelijkheid meer om een vervanger te vinden. Prins laat weten dat hij hoopt snel weer een nieuwe partij te vechten voor Cage Warriors.

