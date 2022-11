Ongeslagen

De 27-jarige Duncan heeft tot dusver een perfecte indruk gemaakt bij de organisatie. Met 23 partijen als amateur op zijn record startte Duncan zijn professionele carrière ook bij Cage Warriors. Duncan imponeerde tijdens zijn eerste twee jaar als professional met overwinningen tegen Will Currie en Justin Moore. Hierdoor mocht hij in april van dit jaar het opnemen voor de titel tegen kampioen Djati Melan. Via een spectaculaire vliegende knie won Duncan de titel in de derde ronde.

Christian Leroy Duncan vs. Marian Dimitrov (Photo Credits: Cage Warriors) Foto: Other Agency

Nu wacht Marian Dimitrov. De Bulgaar Dimitrov is niet een hele bekende vechter. Hij wist echter wel zijn laatste tien partijen te winnen. Dimitrov begon zijn professionele carrière met twee verliespartijen. Dimitrov is een knockout specialist en won het merendeel van zijn gevechten dan ook door middel van een knockout. De Bulgaar heeft een overwinning op zijn record staan tegen voormalig UFC-vechter Amilcar Alves.

Jacht op de kampioen

Rhys McKee won in juni de weltergewicht titel door Justin Burlinson te verslaan. Ondanks dit gegeven heeft de organisatie een interim titelgevecht uitgeschreven. Jimmy Wallhead en Mateusz Figlak gaan uitmaken wie er volgend jaar gaat vechten tegen Rhys McKee voor de ‘unified’ titel. Wallhead is een man met meer dan 17 jaar ervaring als professional. De Engelsman vocht al tijdens Cage Warriors evenementen in 2005. Wallhead vocht voor bijna iedere belangrijke organisatie in de wereld. Zo vocht de Engelsman meerdere partijen voor BAMMA, Bellator MMA en kwam hij ook tweemaal voor de UFC uit.

Mateusz Figlak vs. Jimmy Wallhead (Photo Credits: Cage Warriors) Foto: Other Agency

In juli maakte hij zijn comeback bij Cage Warriors met een KO overwinning in de eerste ronde tegen Daniel Skibiński. Nu mag hij voor de interim titel vechten tegen Figlak. De Pool Figlak vecht sinds 2019 voor Cage Warriors en kwam alleen te kort tegen voormalig kampioen Ian Garry. Figlak heeft een winstreak van vijf partijen waarvan vier in Cage Warriors. Figlak hoopt in de nabije toekomst zijn broer Michal te volgen die eerder dit jaar bij de UFC tekende.

Toptalent

De main card wordt geopend door een van de grootste talenten binnen de Cage Warriors organisatie. Adam Cullen die bij Next Generation MMA Liverpool onder meer traint met Molly McCann en Paddy Pimblett is een echte revelatie gebleken binnen de organisatie. Cullen vocht vijf pro partijen voor Cage Warriors. Zijn langste partij duurde twee minuten en drieënvijftig seconden. Cullen heeft vier submissions en een knockout op zijn naam staan en treft nu de Fransman Martin Causse.

Causse lijkt als kanonnenvoer te worden opgediend aan Cullen. De Fransman verloor zijn debuut voor Cage Warriors tegen James Sheehan. Zijn laatste overwinning dateert uit 2019. Niet echt een positief vooruitzicht voor Causse dus echter weet je het maar nooit.

Nederlandse inbreng

Ook maken op dit evenement ook twee Nederlanders hun opwachting. Helaas staan deze partijen op de prelims. Orlando Wilson Prins vecht zijn tweede partij voor Cage Warriors. Hij gaat op zoek naar zijn eerste overwinning tegen de Engelsman Liam Molloy.

Nederlanders vechten bij Cage Warriors Foto: Other Agency

Eveneens maakt ook Jordy Bakkes zijn debuut. De Nederlander neemt het op tegen Antonio Sheldon. Beiden gevechten vinden plaats in het vedergewicht.

Main Card

- Christian Leroy Duncan vs. Marian Dimitrov

- Mateusz Figlak vs. Jimmy Wallhead

- Chuck Campbell vs. Andrew Clamp

- Stipe Brcic vs. Aaron Aby

- Adam Cullen vs. Martin Causse

Waar kijk je Cage Warriors 146?

Het evenement is uiteraard weer live te bekijken bij discovery+ . Zaterdagavond om 21.30u voorzien Stefan Struve en Richard Simon het evenement van commentaar.

