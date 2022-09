Eerste overwinning

Wilson Prins tekende in mei van dit jaar bij Cage Warriors met een 3-0 record. De vechter uit Groningen vocht in dezelfde maand zijn debuut tegen Tom Mearns. Wilson Prins verloor in een competitief gevecht via unanimous decision en zal uit zijn op revanche.

Sterke gym

Molloy kwam als amateur al uit voor Cage Warriors, maar vocht inmiddels ook al twee keer als prof voor de organisatie. Hij verloor zijn debuut, maar won zijn meest recente partij via een snelle knockout tegen Ben Rees. Molloy maakt deel uit van de Next Generation gym in Liverpool waar ook Paddy Pimblett en Molly McCann trainen.

CW 138 | "MMA is pure passie" - Orlando Wilson Prins

