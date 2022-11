Wie vochten er?

Enkele bekende namen maakten hun opwachting in Londen. Zo zagen we onder meer de Belg Jan Quaeyhaegens in actie die het opnam tegen Erick da Silva. Ex-kampioen Matt Bonner trof Alan Carlos. Ook zagen we de Engelse talenten Will Currie en Matty Byfield in actie. De Fransman Morgan Charrière moest na twee nipte verliespartijen zorgen dat hij niet helemaal uit de picture raakte. En tot slot nam George Hardwick het op tegen Chris Bungard voor de lichtgewicht titel.

Ad

Bekijk hieronder alle videos van het evenement.

Mixed Martial Arts CW 147 | Eindfilmpje Deel 2 2 UUR GELEDEN

Show 1: Bonner vs. Carlos

CW 147 | Ex-kampioen Bonner pakt schitterende overwinning

- Matt Bonner def. Alan Carlos via TKO (Punches) - R2, 2:02.

CW 147 | Byfield imponeert wederom, ditmaal met via TKO in de tweede ronde

- Matty Byfield def. Daniel Ladero via TKO (Punches) - R2, 2:58.

CW 147 | Fantastisch Cage Warriors debuut voor Aslani

- Mush Aslani def. Adam Darby via TKO (Punch) - R1, 0:19.

CW 147 | Cabral opent de avond met een spectaculaire finish

- Milton Alfonso Cabral def. Paddy Wilkinson via TKO (Head Kick & Punches) - R1, 0:47.

CW 147 | Eindfilmpje Deel 1

Show 2: Hardwick vs. Bungard

CW 147 | Hardwick finisht Bungard via een harde stoot naar het lichaam en blijft kampioen

- George Hardwick def. Chris Bungard via TKO (Body Punch & Punches) - R2, 4:36.

CW 147 | Ex-kampioen Charrière ditmaal wel aan de goede kant van de score

- Morgan Charrière def. Daniel Bazant via SD (29-28, 29-28, 28-29).

CW 147 | Toptalent Currie levert wederom met TKO overwinning in de eerste ronde

- Will Currie def. Michael Tchamou via TKO (Punches & Elbows) - R1, 3:04.

CW 147 | Quaeyhaegens zet België op de kaart met fantastische vliegende knie knock-out

- Jan Quaeyhaegens def. Erick da Silva via TKO (Flying Knee & Punches) - R1, 0:26.

CW 147 | Chabaan blijft imponeren bij Cage Warriors

- Omran Chaaban def. George McManus via TKO (Body Punch) - R3, 3:12.

CW 147 | Eindfilmpje Deel 2

Waar kijk je Cage Warriors 148?

Cage Warriors is op oudjaarsavond terug met een show tussen Team Europe en Team USA. Stefan Struve en Richard Simon voorzien dat evenement van commentaar. Mis het niet!!

Mixed Martial Arts CW 147 | Eindfilmpje Deel 1 2 UUR GELEDEN