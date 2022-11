Uitgevallen

Eigenlijk had de eerste show afgesloten moeten worden met een titelgevecht in het vlieggewicht tussen kampioen Sam Creasey en Shaj Haque. Het gevecht is in verband met ziekte van Creasey ingepland voor een onbekend evenement op een nog later te bepalen datum. Hierdoor is de partij in het middengewicht tussen Alan Carlos en Matt Bonner nu het main event van de eerste show.

Main Event

De inmiddels als 39-jarige Alan Carlos maakt voor het eerst sinds 2018 zijn terugkeer bij Cage Warriors. De Braziliaan vocht in 2016 voor de titel bij de organisatie, maar kwam te kort tegen Jack Hermansson. Carlos vocht zijn meest recente partij voor Bellator MMA waar hij verloor van Charlie Ward. Carlos hoopt 4.5 jaar sinds zijn laatste overwinning weer eens zijn armen in de lucht te mogen steken na afloop van de partij tegen Matt Bonner.

CW 147 | Carlos vs. Bonner Foto: Other Agency

Bonner is acht jaar jonger dan Carlos en is de voormalig middengewicht kampioen van de organisatie. Bonner leek met twee overwinningen sinds zijn titelverlies tegen Djati Melan op weg naar een nieuw titelgevecht, maar werd drie maanden geleden gestuit door Oban Elliott. Hierdoor zal hij sowieso moeten winnen van Carlos om weer in de buurt te komen van een nieuw titelgevecht tegen huidig kampioen Christian Leroy Duncan.

Show 1

- Alan Carlos vs. Matthew Bonner

- Daniel Ladero vs. Matty Byfield

- Adam Darby vs. Mush Aslani

- Ollie Sarwa vs. Bakhtyaar Oryakhail

- Paddy Wilkinson vs. Milton Afonso Cabral

Ongekend populair

Morgan Charrière kwam in 2019 de organisatie binnen. De Fransman is een van de meest populaire vechters binnen Cage Warriors. Charrière heeft meer dan 100.000 volgers op zijn social media platformen en wint dan ook bijna iedere poll die Cage Warriors op haar pagina neerzet. Charrière is de voormalig kampioen binnen de organisatie. In 2020 won hij van Perry Goodwin via knock-out in de derde ronde. Inmiddels heeft Charrière het wat moeilijker en verloor hij zijn titel en zijn laatste twee partijen.

CW 147 | Charrière vs. Bazant Foto: Other Agency

De Fransman treft de debuterende Kroaat Daniel Bazant. Bazant is een man die in zijn MMA carrière ongeveer evenveel ups als downs heeft gekend. Echter wist hij in zijn meest recente gevechten van zich te laten horen. Zo won hij van TUF Brazil kampioen Rony Jason en was hij ook te sterk voor UFC-veteraan Iuri Alcantara. Voor Cage Warriors reden om de Kroaat te contracteren en hem in zijn debuut meteen tegenover publiekslieveling Charrière te zetten.

Titelgevecht

De pas 25-jarige George Hardwick tekende in 2019 bij Cage Warriors. De Engelsman had een valse start en verloor van de Let Madars Fleminas. Hardwick zou vervolgens tweemaal uitkomen voor Bellator MMA en beide partijen winnend afsluiten. Toen hij in 2021 terugkeerde bij Cage Warriors leek Hardwick herboren. Met drie overwinningen en finishes op onder meer ex-kampioen Dean Trueman en Lukasz Kopera vocht Hardwick eerder dit jaar voor de vacante lichtgewicht titel tegen Kyle Driscoll.

CW 147 | Hardwick vs. Bungard Foto: Other Agency

Hardwick won de partij via TKO in de vierde ronde en mag nu gaan proberen de titel tegen Chris Bungard voor het eerst te verdedigen. Bungard is een Schotse vechter die al jaren in het MMA circuit rondloopt. Hij is onder meer de vaste trainingspartner van UFC licht-zwaargewicht Paul Craig. Bungard vocht onder meer voor BAMMA, Bellator MMA en ACB. Hij maakte drie maanden geleden zijn debuut voor Cage Warriors tegen Erick da Silva. Bungard won via split decision en krijgt in zijn tweede partij binnen de organisatie een gigantische kans om meteen de titel te pakken.

Show 2

- George Hardwick vs. Chris Bungard

- Morgan Charrière vs. Daniel Bazant

- Will Currie vs. Michael Tchamou

- Jan Quaeyhaegens vs. Erick da Silva

- Omran Chaaban vs. George McManus

Waar kijk je Cage Warriors 147: Unplugged?

Het evenement is uiteraard weer live te bekijken bij discovery+. Stefan Struve en Richard Simon voorzien het evenement van commentaar.

