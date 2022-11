De organisatie heeft het evenement een zogeheten Team Europe vs. Team USA stempel gegeven. In de meeste partijen is het dus de bedoeling dat een vechter uit Europa het opneemt tegen een vechter uit de Verenigde Staten.

Middengewicht titel

Ad

Het kan zomaar eens een mooi jaar worden voor Modestas Bukauskas. De Litouwer die inmiddels als jaren traint en woont in Engeland verliet de Cage Warriors organisatie als kampioen in 2019 om zijn UFC-droom te verwezenlijken. Na een goed debuut voor de UFC verloor Bukauskas driemaal en wilde de UFC niet met hem verder. Eerder deze maand maakte hij zijn comeback bij Cage Warriors en won hij na drie ronden van Lee Chadwick.

Mixed Martial Arts CW 148 | Promo EEN UUR GELEDEN

'Mody' krijgt nu drie jaar nadat hij de titel vrij gaf de kans om hem terug te winnen. Tegenstander is de Amerikaan Chuck Campbell. Campbell vocht onder meer voor Bellator MMA en tweemaal voor Cage Warriors. De Amerikaan won net als Bukauskas eerder deze maand zijn meest recente partij. Andy Clamp werd via knock-out gefinisht. Campbell krijgt nu de kans om de titel te winnen bij Cage Warriors.

CW 146 | Campbell met de knock-out overwinning in de eerste ronde

Vlieggewicht titel

De partij tussen Sam Creasey en Shaj Haque stond eigenlijk afgelopen zondag al op het programma. Echter moest Creasey in verband met ziekte afzeggen waardoor Cage Warriors het titelgevecht heeft verschoven naar 31 december. Creasey maakte al in 2016 zijn debuut voor Cage Warriors. De Engelsman won vier van zijn eerste vijf partijen en kwam (opvallend genoeg) alleen te kort tegen Shaj Haque. Creasey vocht in 2018 en 2019 voor de vlieggewicht titel en verloor beide malen van respectievelijk Nathan Greyson en Samir Faiddine. Nadat hij vervolgens een winstreak van drie partijen wist te pakken was driemaal wel scheepsrecht in 2021. Creasey won de titel door Luke Shanks via Guillotine Choke submission te verslaan.

Echter verloor Creasey vervolgens de rematch. Shanks was echter te zwaar op de weging waardoor Creasey kampioen bleef. Uiteindelijk wist Creasey in augustus te winnen van Stipe Brcic en voor het eerst zijn titel te verdedigen. Nu zal hij zich willen revancheren voor zijn eerste verliest in 2016 tegen Shaj Haque. Haque's laatste overwinning in Cage Warriors is die overwinning tegen Creasey. De Engelsman vocht alleen nog in 2020 in Cage Warriors toen werd verloren van Jake Hadley. Buiten Cage Warriors heeft Haque een winstreak van vier gevechten met als meest recente overwinning een split decision bij ARES FC tegen ex-kampioen Samir Faiddine.

De partijen die bekend zijn.

- Modestas Bukauskas vs. Chuck Campbell

- Sam Creasey vs. Shaj Haque

- Damon Wilson vs. Tobias Harila

- Dario Bellandi vs. Justin Barry

- Nathan Fletcher vs. Alessandro Giordano

- Nik Bagley vs. Kallum Parker

Waar kijk je Cage Warriors 148?

Cage Warriors 148 is op 31 december live te zien via discovery+. De aanvangstijd volgt later.

UFC UFC | Krylov treft Spann tijdens het main event op 25 februari 17 UUR GELEDEN