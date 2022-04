Dit maakte de organisatie vandaag bekend middels een persbericht. De titel werd vacant nadat kampioen Ian Garry vorig jaar bij de UFC tekende.

Eigen publiek

Voor Rhys McKee gaat het zijn vijfde partij worden voor Cage Warriors. De voormalig BAMMA kampioen wist in de periode tussen 2018 en 2019 drie partijen bij Cage Warriors te winnen wat hem een contract opleverde bij de UFC. De UFC route van McKee verliep niet vlekkeloos.

De Noord-Ier verloor van zowel Khamzat Chimaev als Alex Morono en keerde eind vorig jaar terug bij Cage Warriors. Een succesvolle terugkeer met een TKO overwinning in de derde ronde tegen Aleksi Mäntykivi. Die overwinning levert hem nu een titelgevecht op tegen Justin Burlinson.

Toptalent

Het pas 24-jarige talent Burlinson vocht alvorens hij bij Cage Warriors tekende in 2021 voor onder meer BAMMA en Bellator MMA. Burlinson bleef ongeslagen en zette dit voort tijdens zijn Cage Warriors debuut door David Bear via KO in de tweede ronde te verslaan. Vervolgens kwam er een kinkje in de kabel.

De Engelsman verloor tijdens de Dana White's Contender Series van de Canadees Yohan Lainesse en zag zijn UFC droom voorlopig uiteen spatten. Begin deze maand keerde hij terug bij Cage Warriors waar hij via Guillotine Choke submission in de tweede ronde won van de Pool Daniel Skibiński. Dit levert hem nu een titelgevecht op.

