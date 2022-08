Het is nog niet bekend waar en wanneer Bakkes zijn debuut zal maken.

Nederlands talent

De Nederlander is actief in het professionele MMA sinds 2018. Daarvoor had hij al een succesvolle carrière als amateur. Bakkes vocht het merendeel van zijn carrière in Duitsland, België en Nederland. De Nederlander wist onder meer te winnen van mannen als Shamil Uvaysov en de ongeslagen Arthur Demonceaux.

Tijdens zijn meest recente partij in Duitsland won Bakkes via unanimous decision van Adem Vashakmadze wat zijn record naar 5-2 bracht. Nu mag de Nederlander zich gaan bewijzen bij Cage Warriors en sluit hij zich aan bij de behoorlijk groeiende groep Nederlanders die al voor de organisatie uitkomen.

Andere vier nieuwe gezichten

Cage Warriors tekende ook vier andere vechters. Rory Evans, Andrew Clamp, Kenneth Evensen en Modestas Bukauskas werden aan de organisatie toegevoegd. Bukauskas is echter geen nieuw gezicht, maar een voormalig kampioen van de organisatie. Na een mislukte run in de UFC is hij nu terug op het oude nest.

