Het gevecht tussen beide vrouwen vindt plaats in "The SSE Arena Wembley" te Londen. Bellator officials maakten het gevecht zojuist bekend.

Voor Kielholtz gaat het zoals eerder gemeldt haar eerste partij zijn sinds haar titelgevecht tegen kampioene Juliana Velasquez. Kielholtz verloor een controversiële split decision in juli vorig jaar. Daarvoor had Kielholtz een winstreak van vier partijen te pakken. Hiervan wist ze alle vier de gevechten te finishen waarvan drie partijen in de eerste ronde. Kielholtz komt uit het kickboksen, maar heeft eveneens een judo achtergrond. Kielholtz doel blijft hetzelfde. Zowel de kickboks als de MMA titel van de organisatie in handen krijgen.

Tegenstandster Kana Watanabe is een Japanse die in 2019 bij Bellator MMA tekende. Watanabe won haar eerste twee gevechten tegen respectievelijk Ilara Joanne en Alejandra Lara. Echter verloor ze haar meest recente partij tegen de van de UFC overgekomen Liz Carmouche. Watanabe verloor via TKO binnen een minuut. Hiermee verloor ze haar ongeslagen status en zal ze moeten winnen tegen de Nederlandse om in de buurt van de top te blijven.

