Er waren al enkele weken speculatie dat beide vrouwen tegen elkaar geboekt waren. Dit kwam vooral omdat zowat de hele divisie tegen elkaar gematcht was alleen Dern en Torres waren van de gerankte vechters nog over. De partij kent nog geen locatie. De UFC leek in eerste instantie naar Brooklyn, New York te gaan voor dit evenement. Echter heeft het daarvan afgezien en wordt in de wandelgangen gesproken over Jacksonville, Florida. Dit is nog niet officieel overigens.

Dern is de dochter van BJJ specialist Wellington "Megaton" Dias

Dern staat bekend om haar sterke BJJ game. De Amerikaans-Braziliaanse wist veel BJJ toernooien te winnen. Ze is de dochter van 6th degree black belt Wellington “Megaton” Dias. Dern vocht tot dusver achtmaal binnen de UFC. Liefst zesmaal ging ze er met de overwinning vandoor. Onder meer Nina Nunes en Virna Jandiroba delfden het onderspit. Dern verloor haar laatste partij tegen landgenote Marina Rodriguez. Hierdoor wist Rodriguez de top van de divisie binnen te komen en Dern niet.

Haar tegenstandster Tecia Torres vecht als sinds het begin van de divisie in 2014 in de UFC. Torres begon sterk met zes overwinningen in zeven partijen. Zo werd gewonnen van onder meer Angela Hill en Michelle Waterson en was alleen huidig kampioene Rose Namajunas te sterk. Torres zou vervolgens viermaal achter elkaar verliezen. Wel dient hierbij vermeldt te worden dat ze dit deed tegen drie ex kampioenen en een topcontender. Echter heeft Torres inmiddels de weg weer omhoog gevonden en won ze haar laatste drie partijen. In haar meest recente partij versloeg ze wederom Angela Hill in een rematch.

De UFC 273 card tot dusver

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung (FW Championship)

Aljamain Sterling vs. Petr Yan (BW Championship)

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Mickey Gall vs. Mike Malott

