UFC, 's werelds grootste mixed martial arts-organisatie, heeft een ongeëvenaarde groei doorgemaakt sinds het eerste gevecht in 1993 in de VS werd gehouden en is nu een van de meest populaire competities wereldwijd met uitzendingen in 156 landen voor meer dan 900 miljoen tv-huishoudens wereldwijd in 29 verschillende talen met een fanbase van meer dan 625 miljoen mensen. De organisatie zal nu een nieuwe generatie fans in Nederland bereiken via discovery+ - de real-life entertainment en sport streamingdienst van Discovery.

Alle live events

Ad

De nieuwe meerjarige samenwerking tussen discovery+ en UFC omvat alle live-evenementen en biedt kijkers in heel Nederland ononderbroken en reclamevrije verslaggeving van elk evenement op de kalender, inclusief de grootste gevechten tussen de beste atleten in alle gewichtscategorieën.

Mixed Martial Arts Twee UFC-evenementen tijdens de maand januari! EEN UUR GELEDEN

Eurosport 1 zal een wekelijkse voorbeschouwing en een selectie van de beste live evenementen uitzenden, om zo een zo groot mogelijke groep MMA-fans te bereiken en te laten zien wat er beschikbaar is op discovery+.

Eurosport zal gebruik maken van de UFC-rechten om de nummer 1 bestemming te worden voor alles omtrent UFC en gebruikt hierbij de volledige reikwijdte van zijn platforms: Eurosport.nl, social media en podcasts.

Presentatie in handen van Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen

De eerste uitzending: UFC FIGHT NIGHT: KATTAR vs CHIKADZE, is in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 januari 2022 en is live te zien, exclusief op discovery+ met een voorbeschouwing op zowel Eurosport 1 als discovery+. De presentatie is in handen van contentmaker, presentator en theatermaker, Nesim El Ahmadi, bekend van o.a. het duo Supergaande en groot fan van UFC. Analyse en achtergronden komen van Marloes Coenen, de eerste vrouwelijke MMA wereldkampioen met jaren ervaring in en rond de vechtsport. Nesim en Marloes zullen ieder gevecht van analyse en context voorzien en tevens zal Marloes aanschuiven als co-commentator naast lead-commentator Sander Schrik. Voor de liefhebber wordt tijdens de gevechten op discovery+ ook het Amerikaanse commentaar beschikbaar gesteld.

Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen Foto: Eurosport

Gijs Poortman, Head of Discovery Sports Nederland:

“Met de aankoop van de UFC rechten voor discovery+, breiden we ons toch al brede sportaanbod nog verder uit met de meest premium vechtsport. Om de perfecte ervaring te creëren, zullen we wekelijks een volledige studioshow produceren en extra content bieden voor de MMA-fan op al onze platformen, zodat discovery+ de komende jaren echt de nieuwe Streaming Home of UFC wordt. Met Eurosport.nl als dé bestemming voor al het UFC-nieuws, denken we de Nederlandse UFC-fan perfect van dienst te kunnen zijn.

David Shaw, UFC Senior Vice President of Content and International:

“Discovery heeft een visie die perfect aansluit met onze eigen groeiambities in Europa. Deze meerjarige, deal in meerdere landen geeft UFC en onze atleten een geweldig platform, met meer lokale content voor onze fans in Nederland en Spanje, naast al onze ‘blockbuster events’ We kijken uit om UFC naar het volgende niveau te tillen met Discovery”.

De reguliere prijs van een discovery+ Sports abonnement is €5,99 per maand of €59,99 per jaar. Kijk nu het eerste jaar voor maar €29,99 als je een abonnement afsluit voor 20 februari 2022.

Mixed Martial Arts UFC vindt een nieuw thuis bij Eurosport en discovery+! EEN UUR GELEDEN