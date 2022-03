Twee evenementen in twee dagen

Tijdens de main card van het Cage Warriors 135 evenement op vrijdag staan vijf partijen op het programma die te zien zijn vanaf 22.00u op Eurosport. Het hoofdgevecht van de avond is een partij in de weltergewicht divisie tussen de Pool Daniel Skibinski en de Engelsman Justin Burlinson.

Main Event van Cage Warriors 135 (Photo Credits: Cage Warriors) Foto: Other Agency

Skibinski is een van de beste weltergewichten uit Polen en maakt zijn debuut voor Cage Warriors. De Pool kreeg meteen het main event toegewezen waarmee we dus wel kunnen stellen dat de organisatie hoge verwachtingen heeft. De sterke stand-up vechter was onder meer kampioen van de Babilon MMA organisatie en vocht ook partijen bij het sterke UAE Warriors. Tegenover hem staat echter Justin Burlinson die terugkeert bij Cage Warriors.

Vierentwintig jarig toptalent

Burlinson kwam via BAMMA bij Bellator MMA terecht. Daar wist hij tweemaal te winnen. Echter bracht Bellator in verband met COVID-19 het rooster met Europese vechters terug naar een kleiner aantal. Burlinson tekende bij Cage Warriors en had een uitstekend debuut in 2021 met een overwinning tegen David Bear.

Burlinson kreeg vervolgens de kans om voor een UFC contract te vechten tegen Yohan Lainesse in november vorig jaar. Burlinson ging als favoriet zwaar knockout in de eerste ronde. De talentvolle 24-jarige is nu terug bij Cage Warriors in het main event.

Voormalig kampioen

Tijdens het co-main event van de avond staat een partij op een catchweight van 177lbs op het programma. Het gevecht tussen Hugo Pereira en Matt Bonner werd letterlijk vandaag pas toegevoegd aan het evenement. Pereira is een Portugese vechter die zijn meest recent partij verloor in 2019. Dit was een eenmalige partij voor Bellator MMA tegen de Ier Kiefer Crosbie.

Matt Bonner daarentegen is een van de topvechters in de Cage Warriors middengewicht divisie. De Engelsman won vorig jaar de titel door Nathias Frederick via Rear Naked Choke submission in de vierde ronde te stoppen. Bonner verloor uiteindelijk in december vorig jaar de belt aan Djati Mélan die een dag later voor het eerst zijn titel zal verdedigen.

Verder staan er nog twee partijen op de main card in het vedergewicht. De talenten Milad Ahady en Antonio Shelton treffen elkaar. Eveneens maakte voormalig kampioen Dean Trueman zijn opwachting. De Engelsman wacht als sinds 2018 op een overwinning. Hij verloor zijn laatste drie partijen en zal het gaan opnemen tegen de ongeslagen Italiaan Giuseppe Ruggeri die zijn Cage Warriors debuut maakt.

Cage Warriors voegde last-minute nog de bantamgewicht partij tussen Edwards Walls en Liam Gittins toe aan de main card nadat de partij tussen Darren Stewart en Carlos de Souza uitviel in verband met COVID-19.

Cage Warriors 135 Main Card

- Daniel Skibinski vs. Justin Burlinson

- Hugo Pereira vs. Matt Bonner

- Milad Ahady vs. Antonio Shelton

- Giuseppe Ruggeri vs. Dean Trueman

- Edward Walls vs. Liam Gittins

Ivoriaan Melan in eerste titelverdediging

Cage Warriors 136 Main Event (Photo Credits: Cage Warriors) Foto: Other Agency

Een dag later staat het Cage Warriors 136 evenement op de planning. Tijdens het main event zal de ongeslagen Djati Melan voor het eerst zijn middengewicht titel proberen te verdedigen tegen Christian Leroy Duncan. Melan is in acht partijen nog altijd ongeslagen en maakte zijn debuut in 2017 voor Cage Warriors. Melan won van Arvydas Juska in de eerste ronde via knockout. Vervolgens vertrok Melan naar andere organisaties om vervolgens plotseling in 2021 terug te keren bij Cage Warriors. Melan mocht voor de titel vechten tegen Matt Bonner. Melan won als underdog de partij via unanimous decision en zal nu zijn titel voor het eerste gaan verdedigen tegen Christian Leroy Duncan.

Duncan is ongeslagen in vijf partijen en heeft ook ervaring met meer dan twintig amateur partijen achter zijn naam. Duncan vocht al zijn professionele gevechten voor Cage Warriors en was onder andere te sterk voor de jonge Will Currie en Justin Moore. Duncan die in zijn meest recente partij liet zien ook over een sterk grondspel te beschikken krijgt de kans om in zijn zesde professionele partij al de Cage Warriors titel te pakken.

De trots van Willemstad en Dordrecht

Het co-main event van de avond is een partij waar wij Nederlanders erg naar uitkijken. Gerardo Fanny keert terug op het canvas bij Cage Warriors. De man die zowel Nederland als Curaçao vertegenwoordigt neemt het op tegen de Engelsman Aaron Aby. De drievoudig SHC kampioen Fanny is een van de grote Nederlandse MMA talenten. Fanny mocht tijdens zijn Cage Warriors debuut in 2020 meteen voor de bantamgewicht titel vechten tegen Jack Cartwright.

Fanny verloor en besloot voorlopig in de vlieggewicht divisie te vechten. Tot dusver met succes aangezien Fanny zijn meest recente twee partij via KO in de tweede ronde wist te winnen. Nu treft hij Aaron Aby. De Welshman vocht onder meer voor de FCC en ACB organisaties en werd in 2021 gecontracteerd door Cage Warriors. Net als Fanny verloor Aby zijn debuut, maar wist hij zijn meest recente partij te winnen tegen voormalig kampioen Samir Faiddine. De winnaar van deze partij maakt heel veel kans op een titelgevecht.

Veel ongeslagen atleten

De overige drie partijen op de main card zijn een lichtgewicht gevecht tussen de ongeslagen Senegalees El Hadji Ndiaye en de eveneens ongeslagen Engelsman Adam Cullen. En twee bantamgewicht partijen tussen Reece McEwan en Sam Spencer & de twee ongeslagen talenten Jack Eglin en Luke Riley.

Duijs maakt debuut voor Cage Warriors

Duijs vs. Reed op 2 april in Manchester (Artwork by Cage Warriors) Foto: Other Agency

Eveneens vecht op de prelims de Nederlander Daan Duijs die zijn debuut maakt voor de organisaties tegen voormalig titeluitdager Josh Reed. Helaas zal deze partij naar alle waarschijnlijkheid niet op Eurosport te zien zijn omdat de rechten van de prelims niet van Eurosport zijn.

Cage Warriors 136 Main Card

- Djati Melan vs. Christian Leroy Duncan

- Gerardo Fanny vs. Aaron Aby

- El Hadji Ndiaye vs. Adam Cullen

- Reece McEwan vs. Sam Spencer

- Jack Eglin vs. Luke Riley

Waar kijk je?

De uitzendingen voor Cage Warriors 135 en Cage Warriors 136 zijn zowel vrijdagavond als zaterdagavond te zien op Eurosport & discovery+ vanaf 22.00u. Het commentaar bij de evenementen zal worden gedaan door Richard ‘Skate’ Simon en Stefan Struve.

