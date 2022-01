De Turkse Duitser is een oude bekende van Errens. De Team Thriving vechter nam het in 2021 ook al op tegen Özyildirim. Toen was Errens te sterk via unanimous decision en mocht hij later dat jaar voor de titel vechten tegen kampioen Max Coga.

Zoals bekend won Errens die partij via KO in de eerste ronde. De Heerlenaar hoopte vervolgens bij de UFC te tekenen wat hij onder meer aangaf in de Vechtersbazen podcast. Echter zal hij eerst zijn titel moeten gaan verdedigen in een rematch tegen Özyildirim.

Özyildirim kwam na zijn verloren partij niet meer in actie en krijgt dus meteen een titelgevecht aangeboden van de organisatie ondanks het verlies vorig jaar tegen Errens. De Turkse Duitser won slechts een van zijn laatste drie partijen. Errens daarentegen is ongeslagen in zijn laatste vijf partijen en verloor voor het laatst in 2019 een gevecht.

NFC 8 vindt plaats in het Maritim Hotel te Düsseldorf op 2 april. Errens zet zijn vedergewicht titel die avond op het spel.

