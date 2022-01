De UFC heeft echter vier dagen voor aanvang van het evenement alsnog een vervanger weten te vinden om het op te nemen tegen Pereira. De Portugees Andre Fialho, die onder meer uitkwam voor PFL en Bellator MMA, werd door de UFC gecontracteerd. Hij neemt het op tegen Pereira aankomende zaterdag in de welterweight-divisie.

Eurosport Nederland kan het nieuws bevestigen na een eerder bericht van ESPN MMA.

Ad

Pereira zal echter een dubbel gevoel hebben. De Braziliaan kon met een overwinning tegen Salikhov de rankings betreden gezien de Dagestani gerankt was op plek 15. Fialho is echter een debutant en zal weinig doen voor de positie van Pereira. Pereira is met een winstreak van drie partijen aan zijn beste UFC-run bezig tot dusver.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

Onder meer Niko Price en Khaos Williams werden recent door de Braziliaan verslagen. Fialho kwam voor het eerst in beeld in 2016 toen hij bij Bellator MMA tekende. De Portugees won vier van zijn vijf gevechten voor de organisatie en stapte vervolgens over naar de PFL om tijdens het ‘1 miljoen dollar-toernooi’ te vechten.

Fialho zou niet succesvol zijn. Inmiddels heeft Fialho een winstreak van vier partijen en had hij in 2021 een ongekend jaar met vier (T)KO overwinningen. Onder meer voormalig UFC vechters James Vick en Stefan Sekulic werden gefinisht. Fialho tekende vandaag een verbintenis bij de UFC.

De complete card van zaterdag ziet er als volgt uit

Main Card

Calvin Kattar vs. Giga Chikadze

Michel Pereira vs. Andre Fialho

Katlyn Chookagian vs. Jennifer Maia

Brandon Royval vs. Rogerio Bontorin

Jake Collier vs. Chase Sherman

Bill Algeo vs. Joanderson Brito

Preliminary Card

Court McGee vs. Ramiz Brahimaj

Jamie Pickett vs. Joseph Holmes

Gabriel Benitez vs. TJ Brown

Dakota Bush vs. Viacheslav Borshchev

Brian Kelleher vs. Saidyokub Kakhramonov

Silvana Gomez Juarez vs. Vanessa Demopoulos

Waar kijk je?