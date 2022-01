Tot op heden is er geen locatie voor dit evenement. Echter lijkt de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida de beste papieren te hebben. ESPN meldde de partij tussen beide vechters. Gastelum is de #10 uit de rankings. Imavov de #12.

Gastelum is inmiddels een gearriveerde naam in de UFC. De Amerikaan van Mexicaanse afkomst vocht tegen de absolute top van de divisie. Zo vocht hij tegen mannen als Robert Whittaker, Jared Cannonier, Darren Till en huidig kampioen Israel Adesanya. Veel van die partijen vielen echter niet de kant op van Gastelum.

Establishment vs. Next Generation

Tegenstander Imavov is teamgenoot van de interim heavyweight kampioen Ciryl Gane. Imavov verloor zijn UFC debuut nipt van Phil Hawes, maar wist vervolgens te imponeren met drie overwinningen tegen onder meer Ian Heinisch en meest recent tegen Edmen Shahbazyan. Deze partij zou je dus kunnen omschrijven als een gevecht tussen de gearriveerde lichting tegenover de nieuwe lichting. Echter zit er maar vier jaar verschil tussen beide mannen.

Bekijk hieronder de aangekondigde partijen voor 9 april tot dusver.

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Mickey Gall vs. Mike Malott

