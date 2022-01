De UFC maakte de partij vanochtend bekend via de social media-kanalen. Landwehr maakte in 2019 gebruik van de deal die de UFC had met de M-1 Global-organisatie. De kampioen van de Russische bond mocht bij de UFC tekenen, mits hij tenminste eenmaal zijn titel had verdedigd.

Landwehr deed dit zelfs tweemaal en maakte in 2020 zijn UFC-debuut. Landwehr had het erg moeilijk in zijn eerste drie partijen binnen de organisatie en ging tweemaal knock-out. Wél werd gewonnen in een gelijkwaardige partij tegen UFC-veteraan Darren Elkins.

Landwehr wist dat hij vervolgens in oktober vorig jaar moest winnen om in de UFC te blijven. Landwehr was een behoorlijke underdog bij de bookmakers in de partij tegen de talentvolle Slowaak Ludovít Klein. Landwehr verbaasde veel mensen door de Slowaak door middel van een Anaconda Choke-submission in de derde ronde te finishen. Het leverde Landwehr 50.000 dollar bonus op en een hernieuwde overeenkomst.

The miracle is een mirakel

Nu staat de Amerikaan tegenover Lerone Murphy. Murphy met de bijnaam ‘The Miracle’ kan ook echt een miracle genoemd worden. De ongeslagen Engelsman werd op zijn 21ste neergeschoten. Twee kogels raakten hem in zijn gezicht en eentje in zijn nek. De Engelsman herstelde wonderwel van de aanslag en zou drie jaar later zijn MMA-carrière starten.

Uiteindelijk maakte Murphy zijn UFC-debuut in 2019 tegen Zubaira Tukhugov. Die partij eindigde onbeslist. In zijn daaropvolgende drie partijen wist Murphy driemaal te winnen. KO-overwinningen op Ricardo Ramos en Makwan Amirkhani zorgden er onder meer voor dat Murphy wordt gezien als een van de toekomstige sterren van de divisie.

Voor Murphy wordt het 26 maart eveneens zijn debuut op Amerikaans grondgebied. De Engelsman had immers visumproblemen en kon tot dusver niet vechten in de Verenigde Staten.

Dit zijn de partijen tot dusver voor 26 maart

Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Sara McMann vs. Karol Rosa

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Montel Jackson vs. Danaa Batgerel

Seung Woo Choi vs. Tucker Lutz

