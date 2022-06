HOOIBOOI

Brian Hooi begon zijn professionele MMA carrière in 2013. 'HOOIBOOI' had qua prestaties een moelijk begin van zijn carrière, maar wist al snel in het Duitse en Belgische circuit naam te maken als een van de grootste talenten van Nederland. Hooi vocht hoofdgevechten zowel nationaal als internationaal en staat erom bekend dat hij altijd komt om te vechten. Hooi vocht onder meer voor Bellator MMA, M-1 Global en Brave CF. De Nederlander gaat nu zijn debuut maken bij de UAE Warriors organisatie.

UAE AFRICA KAMPIOEN

Tegenstander is de ongeslagen Italiaanse Tunesiër Wisem Hammami. De ongeslagen vechter is met zijn 24 jaar slechts drie jaar jonger dan Hooi. Hammami is eveneens de kampioen van het Afrikaanse gedeelte van de UAE Warriors. De organisatie heeft UAE Warriors Africa kampioenen en UAE Warriors Arabia kampioenen. Hammami is de Afrikaanse kampioen. Hij wist in maart van dit jaar kampioen Badreddine Diani te verslaan en zodoende de titel te pakken. Nu treft hij Hooi in een non-titlefight.

YOUSRI BELGAROUI

Yousri Belgaroui vecht een dag later tijdens het UAE Warriors 31: Arabia evenement. De Tunesische Nederlander neemt het op tegen Mohamad Osseili in het middengewicht. Eerder wist Vechtsport Info dit nieuws al te melden.

