Headkick KO

Hooi nam de partij met weinig dagen voorbereiding aan. Het gevecht was ook niet voor de titel maar een catchweight gevecht. Echter zal Hooi nu wel zijn claim kunnen maken voor een rematch om de titel tegen de man die hij zojuist wist te verslaan. Hammami is een zeer talentvolle vechter binnen UAE Warriors. Hij was bij het ingaan van dit gevecht nog ongeslagen.

Ad

UFC Eurosport Panel vs Isis Verbeek: UFC 276 picks 16 UUR GELEDEN

Het evenement vond plaats in de Etihad Arena te Abu Dhabi. Morgen komt er nog een Nederlander in actie. Dan strijd Yousri Belgaroui tegen de ongeslagen Mohamad Osseili.

UFC UFC 276 | Officiële wegingen: Titelgevechten binnen 10 minuten officieel, iedereen op gewicht EEN DAG GELEDEN