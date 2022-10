Statement

Enigszins eigenaardig was dat van Steenis zijn partij op de prelims stond. De vechter uit Vlaardingen was in zijn laatste twee partijen het main event. De middengewicht van Team Mousasi liet echter zien dat hij iemand is om rekening mee te houden. Debutant Oniszczuk maakte zoals eerder gezegd zijn debuut voor de organisatie en zal zijn eerste partij in Bellator MMA zich anders hebben voorgesteld. Het was de eerste keer voor Oniszczuk dat hij in zijn carrière gefinisht werd.

Na afloop van de partij daagde van Steenis de huidige kampioen Johnny Eblen uit. Eblen won eerder dit jaar de titel door de Nederlander Gegard Mousasi te verslaan. Mousasi is de teamgenoot en trainingspartner van Costello van Steenis. Of die partij er gaat komen is op dit moment niet duidelijk. Van zijn zeven partijen voor Bellator MMA heeft van Steenis er nu zes gewonnen. Alleen John Salter was te sterk voor de steeds beter wordende van Steenis.

