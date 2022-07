Nog steeds ongeslagen

De Ridder leek in het begin even in het nauw te komen toen hij voor een takedown ging en Bigdash voor de Guillotine Choke. Echter weet iedereen dat De Ridder een zeer hoge level BJJ heeft en bleef hij rustig. De Nederlander kwam eruit en wist uiteindelijk de Rus in een Inverted Triangle Choke te leggen. Bigdash tikte niet af en raakte bewusteloos.

Drie titels?

De Ridder verdedigde dus wederom zijn middengewicht titel. De Nederlander heeft eveneens de licht-zwaargewicht titel in bezit. De Ridder zelf wil graag nog een keer voor de zwaargewicht titel vechten bij ONE Championship. Echter is het niet duidelijk of dit ook gaat gebeuren.

