De Ridder verdedigde eerder dit jaar zijn titel al tegen Kiamrian Abbasov. De Ridder besliste dat gevecht in de derde ronde via een Arm-Triangle Choke. Nu gaat de Ridder voor de tweede keer zijn middengewicht titel verdedigen bij de organisatie. Tegenstander Vitaly Bigdash won zijn laatste drie partijen. De Rus was kampioen bij de organisatie tussen 2015 en 2017.

Voormalig kampioen

Hij verloor uiteindelijk in een rematch van Aung La N Sang. De Ridder wist vervolgens zowel de middengewicht als licht-zwaargewicht afhandig te maken van N'Sang. Voor Bigdash die in zijn meest recente partij voor de derde keer tegen N'Sang moest vechten en ditmaal wist te winnen krijgt nu voor het eerst sinds 2017 de kans om de titel terug te winnen.

Titelgevechten

In het co-main event van de avond staat ook een titel op het spel. Atomweight kickboxing kampioene Janet Todd neemt het op tegen debutante Lara Fernandez voor de interim Atomweight Muay Thai titel. De overige partijen worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

