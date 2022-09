Het evenement vindt plaats in het Singapore Indoor Stadium in Singapore en dient als het main event van de avond.

Ongeslagen

Voor De Ridder is zijn avontuur dat startte in 2019 bij ONE Championship een groot succes geworden. De ongeslagen de Ridder pakte al in zijn vierde partij bij de organisatie de middengewicht titel door de held uit Myanmar Aung La N Sang in de eerste ronde te laten aftikken. N Sang die een publiekslieveling is en veel doet voor de organisatie in Azië wilde een rematch en vocht vervolgens tegen de Ridder voor de licht-zwaargewicht titel.

Ook deze titel pakte de Ridder af van N Sang. De Ridder verdedigde vervolgens tweemaal de middengewicht titel door zowel Kiamrian Abbasov als Vitaly Bigdash via submission te finishen. De Ridder vroeg vervolgens om een zwaargewicht titel gevecht. ONE wil daar op dit moment niet aan en heeft de Ridder nu ingepland tegen Shamil Abdulaev.

Nieuwkomer

Abdulaev vocht nog geen enkele partij voor ONE Championship. Echter zal de organisatie de tegenstanders van de Ridder wel ergens anders vandaan moeten halen aangezien hij bijna iedereen in de top van de divisie heeft verslagen. Abdulaev maakte vooral naam bij de inmiddels gestopte WFCA organisatie van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov.

Daar vocht hij na twee overwinningen voor de titel tegen Salamu Abdurakhimov. Abdulaev verloor die partij. Het is tot dusver het enige verlies van de Rus in veertien partijen. Na bijna tweeënhalf jaar zonder gevecht keerde Abdulaev eerder dit jaar terug op het canvas tegen Sherif Mohamed in Rusland. Abdulaev won via TKO in de eerste ronde en krijgt nu een unieke kans om te vechten tijdens zijn ONE Championship debuut voor de titel.

