De evenemente vinden plaats in het Le Dôme de Paris - Palais des Sports te Parijs. ARES FC is de organisatie van MMA Factory coach Fernand Lopez. Het is een opkomende organisatie in Frankrijk.

Groenhart, Kwasi en Abena vechten MMA in Parijs

Murthel Groenhart maakt tijdens ARES FC 6 voor het eerst zijn opwachting in het MMA over de landsgrenzen. De voormalig K-1 Max en GLORY Kickboxing kampioen won zijn eerste twee MMA partijen voor de LFL organisatie in Amsterdam. Groenhart gaat het op 25 juni opnemen tegen Karim Ghajji. Ghajji won twee van in totaal vier MMA partijen en is ook iemand die zijn sporen in het kickboksen verdiende. Ghajji wist onder meer de Bellator Kickboxing titel op zijn naam te schrijven.

Fabio Kwasi maakt eveneens de overstap van het kickboksen naar het MMA in zijn partij tegen Yassine Boughanem. Boughanem vocht eenmaal in het MMA en verloor die partij via TKO in de tweede ronde. Tot slot maakte ook de Surinaamse Nederlander Donegi Abena zijn eerste stappen in het MMA. De GLORY vechter neemt het op tegen de ongeslagen Italiaan Paolo Anastasi. Anastasi won zijn beide MMA partijen tot dusver. Kwasi en Abena vechten tijdens ARES FC 7.

