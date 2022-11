Het evenement vindt plaats in SM Mall of Asia Arena te Bay City, Pasay, Filippijnen. Beide mannen zijn ongeslagen in hun MMA carrière.

BJJ-Specialist

Voor twee divisie kampioen Reinier de RIdder is het allemaal snel gegaan bij ONE Championship. in 2019 tekende hij met een 9-0 record bij de Aziatische organisatie. Inmiddels is hij een van de absolute supersterren binnen ONE Championship. De Ridder won tweemaal van de Burmese ONE Championship posterboy en kampioen Aung La N Sang en claimde zodoende de middengewicht en licht-zwaargewicht titel.

Submissions

De middengewicht titel verdedigde De Ridder dit jaar al tweemaal. Zowel Kiamrian Abbasov als Vitaly Bigdash werden via submission gefinisht. Nu zal de Ridder voor het eerst zijn licht-zwaargewicht titel gaan verdedigen. En dit zou weleens de laatste partij voor de Nederlander bij de organisatie kunnen zijn die eerder aangaf graag in 2023 naar de UFC te willen.

Knock-out Machine

Tegenstander Anatoly Malykhin is net als De Ridder nog zonder verliespartij in zijn MMA carrière. De Rus kwam in 2021 over naar ONE Championship en is in tegenstelling tot De Ridder, die het vooral van zijn grondspel moet hebben, een echte knock-out machine. Na overwinningen in 2021 tegen Alexandre Machado en Amir Aliakbari nam Malykhin in februari van dit jaar het op tegen Kirill Grishenko voor de interim titel nadat kampioen Arjan Bhullar geblesseerd raakte.

Bhullar

Malykhin won ditmaal via knock-out in de tweede ronde en pakte zodoende de interim titel. Twee maanden geleden stond vervolgens de partij tegen Bhullar op het programma. Echter trok de Canadees zich opnieuw terug met een blessure. De organisatie geeft hierdoor nu de Rus de kans om een divisie lager voor de titel te vechten.

