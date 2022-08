Volwassen overwinning

Errens wil graag zo snel mogelijk zijn titel terug in de vedergewicht divisie. De Nederlander had het moeilijk in de eerste ronde tegen Abdullaev, maar gaandeweg de partij werd Errens steeds gevaarlijker. De Nederlander won met overtuiging de tweede ronde en wist de derde ronde eveneens te winnen. Een sterke en knappe overwinning van de Limburger die zodoende weer een stapje dichterbij een nieuwe titelpartij komt bij de NFC.

Toekomst

Het evenement was een co-promotie evenement tussen het Duitse NFC en de grootste organisatie uit het Midden-Oosten genaamd Brave CF. Tegen wie Errens in de nabije toekomst zal vechten is nog niet zeker. De NFC lijkt de partij tussen Özyildirim en Coga opnieuw in te gaan plannen. De Nederlander hoopt binnen korte tijd zijn kans te krijgen in de UFC.

